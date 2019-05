Madonna non sbaglia più e vieta il cellulare al figlio 13enne

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) C’è un adolescente che, oltre ad avere una delle madri più famose del mondo, probabilmente è l’unico a non avere uno smartphone. Come riporta Il Corriere della Sera, si tratta di David Banda Mwale Ciccone Ritchie, ildi. La pop star ha infatti deciso, dopo aver regalato ilagli altri due figli quando avevano 13 anni, di non adottare la stessa strategia con David Banda., in un’intervista a Vogue Uk spiega come il rapporto con i figli si sia esaurito dopo avergli comprato uno smartphone:“Il telefonino è diventato una parte molto, molto importante della loro vita. Così sono stati inondati troppo dalle immagini e hanno cominciato a fare confronti con gli altri, il che è davvero dannoso per la crescita”.La regina mondiale della musica pop ha dovuto affrontare una crisi con uno dei suoi ...

