Katsuhiro Harada è ancora interessato allo sviluppo di Tekken X Street Fighter

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È passato un po' di tempo da quando abbiamo sentito parlare di, che è rimasto in sospeso per alcuni anni, ma il produttore della serie, ha avuto alcune parole da condividere in una recente intervista con VGC.è stato annunciato per la prima volta danel 2010 durante il Comic-Con International di San Diego, dove è stato rivelato che il gioco presentava un motore di combattimento 3D in stile, a differenza di, che presentava un 2D più vicino aIV.è uscito due anni dopo nel 2012, mentredoveva uscire su PS3 e Xbox 360, ma con PS4 e Xbox One che si stavano avvicinando all'epoca, Bandai Namco decise che era necessario cambiare e riconsiderare la strategia; tuttavia, nel 2016 lodel gioco è stato sospeso.Leggi ...

Eurogamer_it : #Tekken X #StreetFighter è ancora nei pensieri di Katsuhiro Harada. - cyberanimax : -