H&M | le nuove modelle in bikini hanno pancetta e cellulite

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Addio filtri e Photoshop: è questo il mood della nuova campagna H&M che, per presentare idella nuova collezione, ha scelto delleche con spontaneità e fierezza si sono mostrate in foto e al mondo intero con le loro piccole, ma naturali imperfezioni. Una scelta fuori dall’ordinario quella del brand svedese che, con questa campagna, si è contrapposto allo stereotipo della modella dal corpo snello e tonico che siamo abituate a vedere in televisione e sui manifesti pubblicitari. Ed è accaduto davvero: H&M ha scelto l’imperfezione e la normalità per presentare al mondo la nuovissima collezione di costumi da bagno e parei. E non è un caso se il pubblico femminile, da sempre abituato al cliché della modella perfetta per antonomasia, ha apprezzato questa scelta. Basta leggere i commenti sui canali social della celebre azienda d’abbigliamento, per percepire l’entusiasmo ...

