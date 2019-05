Hilary Duff rivela di aver interrotto l’allattamento dopo sei mesi | «Stavo per avere un

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza di, 31 anni, mamma di due dallo scorso autunno, ha scritto un lungo post per dire la sua sull’allattamento, raccontando la sua esperienza di «mamma che lavora». L’attrice ha spiegato die appena smesso di allattare la figlia Banks Violet Bair, 6, perché per lei era diventato complicato farlo sul set del suo show televisivo, Younger. «Sono una mamma lavoratrice di due. Il mio obiettivo era quello di allattare la mia bambina fino a seie poi decidere se io (e lei, ovviamente) avessimo intenzione di andare avanti. Lasciate ...

mariapple93 : @Daninseries Benvenuto in questo mondo meraviglioso ?? con la bellezza di Hilary duff e le smorfie di Sutton Foster… - apoteosj : RT @chanevlucy: Ma che infanzia avete passato se non avete mai visto i film delle gemelle Olsen, di Hilary Duff e tutti quelli di disney Ch… - buckyndale : RT @chanevlucy: Ma che infanzia avete passato se non avete mai visto i film delle gemelle Olsen, di Hilary Duff e tutti quelli di disney Ch… -