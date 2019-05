Ddl Pillon, esame slitta ancora: legge su affido condiviso verrà discussa dopo le europee

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'del controverso disegno di, previsto per il 7 maggio, è stato spostato, a data da destinarsi. Quel che è certo è chediscussole. Il rinvio, secondo la commissione Giiustizia del Senato è stato deciso perché ci sarebbero altri provvedimenti in calendario "come il ddl Codice rosso e il ddl sulle truffe agli anziani".Continua areProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...