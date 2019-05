Conti | effetto deficit | la manovra di base parte da 35 miliardi

Sondaggi - l'effetto dei Conti nui litigi sul gradimento di Salvini e Di Maio : L'indice di gradimento dei due leader è in calo, in compenso però il consenso di Lega e 5 Stelle resta molto alto. Il punto...

Sondaggi - l'effetto dei Conti nui litigi sul gradimento di Di Maio e Salvini : L'indice di gradimento dei due leader è in calo, in compenso però il consenso di Lega e 5 Stelle resta molto alto. Il punto...

Continua l'effetto Tim Cup in casa Lazio : un grande Caicedo batte la Sampdoria : Nella 34a giornata del campionato di Serie A la Lazio si rimette in corsa per la zona Champions e lo fa con una bella vittoria in quel di Marassi, imponendosi per 2-1 contro la temibile Sampdoria di Giampaolo. Un successo che porta la firma dell'uomo meno atteso, ovvero quel Caicedo che, schierato dal primo minuto, ha risposto presente con una doppietta formidabile, che ha reso inutile il gol di Quagliarella nella ripresa. Immobile è stato ...