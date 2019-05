Concorso primaria e infanzia 2019 | a quando il bando? Chi partecipa?

scuolainforma

(Di mercoledì 8 maggio 2019) E’ stato pubblicato in GU (Gazzetta Ufficiale) il decreto relativo alordinario per. Il ministro Bussetti aveva già anticipato che sarebbe uscito nel mese di maggio.uscirà il? E chi puòre a questa procedura concorsuale?ordinarioIldelordinario peruscirà in tutte le regioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, quindi da oggi. Chi: requisiti Chi puòre a questo? Per i posti comuni possonore coloro che soddisfano i seguenti requisiti: diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, entro l’a.s.2001/02 oppure, analogo titolo estero riconosciuto in Italia o laurea in Scienze della Formazione oppure, analogo titolo estero riconosciuto ...

