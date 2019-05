Michael Bublé | «Dopo i figli | la svolta salutista che quasi mi costava la carriera»

Michael Bublé : "Mio figlio è guarito dal tumore" : Michael Bublé può tornare a sorridere. Il cantante ha annunciato che suo figlio Noah è guarito dal tumore al fegato che l"aveva colpito nel 2016, a soli tre anni. Da allora, il crooner canadese e sua moglie, l"attrice argentina Luisana Lopilato, avevano cancellato tutti gli impegni lavorativi per dedicarsi esclusivamente al loro primogenito.Dopo aver pubblicato l"album "Love" lo scorso novembre, Bublé è ora in tour in Canada con tutta la ...

