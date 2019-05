Devil May Cry per Switch si mostra in alcune immagini

Il primo Devil May Cry è in arrivo su Nintendo Switch quest'estate : Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Devil May Cry uscirà su Nintendo Switch quest'estate, come annunciato da Capcom su Twitter. No, non si tratta della Devil May Cry HD Collection ma del primo Devil May Cry.Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche personaggi come Mundus e Nelo Angelo. Il titolo ...

Lo sviluppo di Devil May Cry 5 è stato completato e non sono in programma contenuti aggiuntivi : Devil May Cry 5 ha ricevuto qualche tempo fa un aggiornamento che ha introdotto la modalità Palazzo di Sangue, molto richiesta dai fan. Analizzando i file di gioco sono stati scovati nuovi indizi relativi a nuovi contenuti, tuttavia pare che il gioco non riceverà nuovi aggiornamenti in futuro.Come riporta WCCFTECH, il producer Matt Walker ha recentemente affermato che lo sviluppo del gioco è completo al 100% e che non è previsto l'arrivo di ...

La modalità Bloody Palace di Devil May Cry 5 contrasta perfettamente con Sekiro - articolo : Alcune cose stanno perfettamente insieme, anche se sono molto diverse. Fragole e pepe nero, ad esempio, o pancetta e zucchero. O ancora, anguria e feta. Ok, l'ultima non l'ho ancora provato ma mi hanno detto che funziona alla grande. Sekiro e Devil May Cry 5 hanno alcune discrete somiglianze: sono entrambi i primi candidati a gioco dell'anno ed entrambi sono prodotti di sviluppatori giapponesi al culmine delle loro produzioni videoludiche. I due ...

Il director di Devil May Cry 5 al lavoro su un "nuovo progetto" : Devil May Cry 5 è uscito solo da poche settimane, ma a quanto pare il director Hideaki Itsuno non ha intenzione di fermarsi.Come riporta Twinfinite, Itsuno-san ha pubblicato su Twitter le foto di una festa, con il team che ha creato Devil May Cry 5 e un altro team formato per un misterioso "nuovo progetto".Questo è certamente interessante, considerando quanto è fresca l'uscita di Devil May Cry 5. Sembra proprio che Itsuno-san non si stia ...

Devil May Cry 5 riceve un DLC che permette di sbloccare subito tutti i contenuti in-game : L'apprezzatissimo Devil May Cry 5 ha ricevuto un nuovo DLC molto simile a quello che è stato pubblicato di recente per Resident Evil 2.Infatti, come è possibile vedere dalla pagina Steam dedicata, Capcom ha deciso di lanciare un DLC che permette ai giocatori di Devil May Cry 5 di sbloccare subito tutti i contenuti del gioco.Come nel caso del remake di Resident Evil 2, questa potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che non hanno ...

Svolta per Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 : le ricompense si sbloccano pagando : Il remake di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 rappresentano non solo due delle migliori produzioni videoludiche del 2019, ma anche l'inizio della trionfale rinascita per "mamma" Capcom. L'azienda giapponese è infatti riuscita a riemergere da un periodo decisamente buio, tornando ai vecchi fasti. E lo ha fatto riportando in vita due delle sue saghe più amate e vendute, fortunatamente senza deludere le altissime aspettative dei fan. Ci troviamo ...

Come ottenere il finale segreto di Devil May Cry 5 : la guida definitiva : Nonostante sia disponibile da quasi un mese, non tutti sanno che esiste un finale segreto di Devil May Cry 5. Proprio così, gli sviluppatori di casa Capcom hanno inserito nell'ultima incarnazione della saga - che potete acquistare in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One - un epilogo diverso da quello standard. Questo, una volta ottenuto, vi permetterà di sbloccare i livelli più difficili di questo indemoniato action game giapponese. Per ...

La patch 1.07 di Devil May Cry 5 riporta il nudo sulle PS4 occidentali? : Ha riportato senza alcuna incertezza la serie sulla cresta dell'onda il recentissimo Devil May Cry 5, l'ultimo capitolo della saga targata Capcom a base di demoni, botte da orbi ed Heavy Metal. Una formula da sempre vincente e che ancora una volta ha confermato il trend positivo per lo sviluppatore e producer nipponico, che ha raccolto larghi consensi tanto tra il pubblico quanto dalla stampa specializzata (qui trovate la nostra ...

Devil May Cry 5 : la nuova patch per la versione PS4 rimuove le censure nella scena con Trish : Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che tramite una patch per Devil May Cry 5, sono state aggiunte delle luci viola per censurare una scena di nudo con protagonista Trish. La cosa ha fatto infuriare i giocatori, considerando che la censura è stata aggiunta solo in occidente, nella versione PS4 del titolo Capcom.Come riporta Twinfinite, una nuova patch (che introduce il Palazzo di Sangue) ha provveduto ad eliminare le fastidiose luci, ...

Riuscirete a sopravvivere ai 101 piani del Bloody Palace di Devil May Cry V? L'aggiornamento gratuito è disponibile : Se siete tra coloro che avete apprezzato moltissimo Devil May Cry V (non perdetevi la nostra recensione) o se stavate meditando l'acquisto di questo ultimo capitolo della serie Capcom, abbiamo delle notizie molto interessanti per voi.L'ultimo capitolo delle avventure dell'iconico Dante si espande con il DLC completamente gratuito che introduce il Bloody Palace. Di cosa si tratta? In parole povere di una modalità che mette i giocatori di fronte a ...

EDGE boccia duramente Anthem - premiato Devil May Cry 5 : La rivista inglese EDGE si è espressa in merito alle ultime uscite del momento, tra cui due titoli molto attesi da fan e appassionati del genere: stiamo parlando di Anthem e Devil May Cry 5 naturalmente.Ebbene, come possiamo vedere, da oltremanica sono giunti voti non propriamente incoraggianti per l'ultima fatica BioWare. Anthem si aggiudica infatti un sonoro 4/10, una bocciatura piena di fatto. D'altro canto, Devil May Cry 5 si pone come il ...

Devil May Cry 5 – Recensione : Possiamo quasi considerare il 2019 come l’anno dei grandi ritorni. Dopo Kingdom Hearts, ecco che ritorna nelle nostre console un nuovo capitolo della saga di Devil May Cry. Dopo tutto questo tempo Capcom ha deciso di raccogliere l’eredità della serie, che viveva già di ottimi risultati soprattutto grazie ai fan. Sarà riuscita la casa produttrice a soddisfare le richieste dei fan più accaniti? Ma soprattutto di far conoscere e apprezzare ...

Devil May Cry 5 è un successo : 2 milioni di unità vendute in appena due settimane : A quanto pare Devil May Cry 5 (scopritelo nella nostra recensione) può già essere considerato un successo e la notizia è arrivata nel corso della GDC 2019 direttamente in un panel presentato dal director del titolo, Hideaki Itsuno. Manca l'annuncio ufficiale di Capcom, che sicuramente arriverà a breve, ma con una immagine Itsuno ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno acquistato il nuovo capitolo della serie, rivelando, come riportato ...

Devil May Cry 5 : il doppiatore di Dante criticato per alcuni commenti sui movimenti Me Too e Black Lives Matter : Reuben Langdon, doppiatore di Dante nella serie di Devil May Cry, è stato recentemente al centro di alcune polemiche riguardo alcuni suoi commenti sui movimenti Me Too e Black Lives Matter.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, tutto è cominciato quando Langdon ha commentato le recenti accuse di molestie sessuali ai danni del collega Vic Mignogna durante un'intervista. Langdon afferma di ammirare gli ideali su cui si basano i due movimenti, ...