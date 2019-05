Controlli nel porto | trovate 11 880 scarpe ' Fila' contraffatte | sequestro e denuncia

Esibisce documenti falsi - ma dai Controlli emerge il passato : arrestato Aosta - Un 27enne originario del Gambia è stato fermato al tunnel ... : Tentando di espatriare in Francia l'altro ieri, sabato 4 maggio, ha esibito ai poliziotti che lo stavano controllando al tunnel del Monte Bianco un passaporto Gambia no e un permesso di soggiorno ...

Servizio di Controlli straordinari : 23 arresti e 4 denunce nel ‘giorno dei Lavoratori’ : Roma – Nella giornata di ieri, come di consueto, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno predisposto uno straordinari o Servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione e laddove necessario, alla repressione di ogni fenomeno di illegalita’ nel centro urbano, interessato da una maggiore presenza di persone, nelle aree pubbliche e nei nodi di trasporto in coincidenza con il Concertone di piazza San Giovanni. Il bilancio dei controlli ...

Fisco - scattano i Controlli sui conti correnti : nel mirino saldi e movimenti : Le mani e gli occhi del Fisco sui conti correnti dei contribuenti. La Superanagrafe è pronta per il debutto. Dopo una fase di seprimentazione c'è il via libera al piano fiscale che andrà a controllare ...

Palermo : Controlli Vigili urbani nella movida - sanzioni e denunce (2) : (AdnKronos) - Infine in via La Lumia, sono state comminate sanzioni da mille euro ciascuno a due barman sprovvisti dell’ attestato di alimentarista; la normativa vigente ha eliminato il possesso del libretto sanitario ma prevede che il barman quale addetto qualificato alla manipolazione di alimenti

Pasqua 2019 : Controlli Nas - sequestrate 270 tonnellate prodotti alimentari : Pasqua 2019 : i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno intensificato i controlli su attività commerciali e sequestrato 270 tonnellate di alimenti

Movida - oltre 1000 Controlli della polizia locale. Bloccato un uomo nella fontana di Santa Maria in Trastevere : Un francese di 35 anni è stato Bloccato venerdì sera da agenti del I Gruppo Trevi e del GSSU , Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, della polizia Locale Roma Capitale per essersi tuffato nella fontana di ...

Controlli nel reggino - un arresto per spaccio e due richieste di espulsione : Reggio Calabria - L'attività di intensificazione dei servizi di controllo del territorio della Questura - Ufficio Volanti - nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità in genere, con ...

Controlli della Polizia nelle scuole del catanzarese contro lo spaccio di stupefacenti : Catanzaro - Fin dall'inizio dell'anno scolastico il Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, in attuazione alle direttive del Ministro degli Interni, nell'ambito del progetto " scuole Sicure" al fine ...

Controlli antidroga nelle scuole di Maniago : Controlli antidroga , questa mattina, fuori dall' Istituto d'istruzione superiore Evangelista Torricelli di Maniago , da parte dei Carabinieri di Spilimbergo e della locale Polizia municipale , per ...

Roma : Controlli mercato nel quartiere Bastogi - 5 denunciati per commercio abusivo : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia locale Roma Capitale hanno svolto un capillare controllo presso il mercato dell’usato di via Piolti de Bianchi, nel quartiere Bastogi. Sono state 149 le persone identificate, 91 delle quali con segnalati pregiudizi di polizia. Due persone sono state denunciate all’Autorita’ giudiziaria perche’ trovate in possesso di 155 grammi ...