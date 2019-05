Brooke di Beautiful svela | “Ci sarà uno scontro epico con Taylor”

Beautiful Anticipazioni Americane : il matrimonio di Ridge e Brooke in serio pericolo! : Se non ci penserà Thomas, con le sue mire nei confronti di Hope, a distruggere il matrimonio del padre con Brooke, ci penserà Shauna, pronta a sedurre il bel Forrester.

Anticipazioni Beautiful puntate maggio : Brooke si avvicina a Bill che si scontra con Katie : Il mese di maggio sarà ricco di novità nelle trame di Beautiful. Le puntate saranno ampiamente dedicate al tradimento di Liam, che bacerà Hope davanti a Steffy. Quest'ultima sarà furiosa con il fidanzato e deciderà di troncare con lui una volta per tutte. Quindi correrà subito da Bill e accetterà la sua proposta di matrimonio in cambio delle quote della Forrester Creations. Tale patto però non verrà portato a termine, perché alla fine Steffy ...

Beautiful - anticipazioni americane : Shauna Fulton potrebbe mandare in crisi Brooke e Ridge : L'entrata in scena di Flo e Shauna Fulton sarà destinata a portare diverse novità nelle vite delle famiglie Spencer, Forrester e Logan. Presentata come complice di Reese Buckingham nella storyline dello scambio delle culle, in realtà Flo è diventata una presenza stabile nelle trame della soap soprattutto dopo avere appreso di essere figlia di Storm Logan. Insieme a lei ha fatto la sua prima apparizione anche la madre Shauna che nei suoi ...

Beautiful - Brooke e Ridge reunion a Milano : Kelly Lang e Ronn Moss insieme in Italia : I due attori, ormai non più compagni sul set, si sono incontrati a Milano. Desiderosi di immortalare il momento si sono concessi una foto, poi postata sui social.

Beautiful Pisa : Brooke solleva la Torre Pendente : Pisa, 19 aprile 2019 " «Beeing tourist in Italy... holding up the leaning tower of Pisa»... Essere turisti in Italia, sollevando la Torre di Pisa . Bella come il sole, un miracolo della natura, a ...

Beautiful - anticipazioni USA : Brooke ha un dubbio fondamentale - ecco quale : A volte un commento è solo un commento, mentre altre volte anche piccole osservazioni all’apparenza innocue possono nascondere indizi su cosa sta per accadere. Pochi mesi fa, nelle puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester buttò lì un commento sulla possibilità di adottare un secondo figlio: quelle parole erano solo apparentemente casuali, perché col senno di poi rappresentarono l’inizio della storyline sullo scambio di culle ...

Brooke di Beautiful in Toscana : a spasso per Prato - poi in Versilia : Una passeggiata nel centro storico, il pranzo da Baghino e tante fotografie. Katherine Kelly Lang oggi ha fatto tappa a Prato e con i colleghi attori Luca Calvani e Francesco Ciampi si è ritagliata ...

Beautiful - Brooke e Ridge : l’attrice svela un segreto a Storie Italiane : Beautiful: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) parla di Ridge Forrester su Rai1 E’ stata l’attrice americana Katherine Kelly Lang, che nella seguitissima soap Beautiful interpreta Brooke Logan, l’ospite speciale di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 10 aprile 2019. Arrivata in studio per presentare il suo nuovo film per il cinema dal titolo “Dagli occhi dell’amore”, realizzato ...

Beautiful - trame americane : Hope e Thomas sempre più vicini - Brooke preoccupata : Anticipazioni americane di Beautiful ricche di novità. Se nelle puntate italiane Hope è stata lasciata da Liam dopo essere tornato con Steffy, in America la figlia di Brooke si avvicinerà moltissimo a Thomas e suo figlio Douglas. Beautiful, anticipazioni: Hope e Thomas complici Ebbene sì, nelle puntate attualmente in onda in America siamo assistendo alla nascita di una probabile coppia formata da Hope e Thomas. Dalle anticipazioni americane di ...

Beautiful anticipazioni : Hope e Thomas vicini - la reazione di Liam e Brooke : Puntate americane Beautiful: Hope si riavvicina a Thomas attraverso Douglas, i timori di Brooke Le ultime anticipazioni americane di Beautiful parlano, in particolar modo, dell’avvicinamento tra Hope e Thomas. I due insieme riescono a darsi conforto, ma a unirli è soprattutto il piccolo Douglas. Ricordiamo che il bambino sta soffrendo per la perdita della madre. […] L'articolo Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas vicini, la ...

Beautiful Anticipazioni 5 aprile 2019 : Bill cerca l'appoggio di Brooke : Bill cerca di convincere Brooke ad aiutarlo. La Logan deve convincere Liam a sposare Hope e lasciare così Steffy.

Beautiful Brooke : Katherine Kelly Lang torna in Italia : Beautiful news: Brooke torna in Italia ad aprile Katherine Kelly Lang – la mitica Brooke di Beautiful – torna in Italia. Il prossimo 13 aprile la diva della soap opera americana sarà a Forte dei Marmi per presenziare ad uno special event di Salsedine. Quest’ultimo è il noto brand di intimo e costumi da bagno […] L'articolo Beautiful Brooke: Katherine Kelly Lang torna in Italia proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - anticipazioni USA : Brooke ha un avvertimento per LIAM - qual è? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester sarà particolarmente impegnata a contrastare i piani che, secondo le sue convinzioni, potrebbero essere messi in atto dalla sua nemica Taylor Hayes. Come già riportatovi, la psichiatra non ha nascosto alla rivale di accogliere con favore certe intenzioni che Hope ha di recente manifestato. Eh sì: decisa a non affrontare più una gravidanza o una maternità, la ragazza a un certo punto ...