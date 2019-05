Blizzard vorrebbe eliminare completamente i periodi di crunch per World of Warcraft

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Recentemente è tornata alla ribalta la controversia sul cosiddetto, ovvero particolari(caratterizzati da lavoro extra e stress) che gli sviluppatori devono affrontare nel corso dello sviluppo di un gioco.ofnecessita una mole di lavoro non indifferente per essere aggiornato a dovere, tenete conto che gli sviluppatori devono provvedere a rilasciare un'espansione a pagamento (praticamente un nuovo gioco) ogni due anni e massicci contenuti extra (come raid per esempio) ogni due o tre mesi. Per questo motivo i colleghi di Eurogamer.net hanno chiesto al vice president diofJohn Hight, la posizione disulla questione"Generalmente la nostra politica prevede l'eliminazione completa deldal nostro team. Non abbiamo ancora raggiunto al 100% l'obiettivo me siamo sensibilmente migliorati rispetto a cinque anni fa. Credo che ...

