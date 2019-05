Venti di guerra Gaza-Israele | oltre 700 razzi e vittime

Venti di guerra in Medio Oriente - Gaza lancia 700 razzi verso Israele. Oltre Venti morti : E' di 23 morti, 19 palestinesi e quattro israeliani il bilancio delle vittime degli scontri tra Gaza e Israele. Oltre 100 i feriti da entrambe le parti a causa dei piu' dei 700 razzi lanciati da Gaza verso Israele e per i raid dell'aviazione e dell'esercito israeliano. Tra le vittime palestinesi, due donne incinte e un neonato di 14 mesi, Oltre ad un alto funzionario di Hamas considerato il punto di contatto per il passaggio di soldi dall'Iran a ...