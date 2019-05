Un tour per promuovere Ispica

tour de Romandie 2019 – Roglic super nella tappa regina : lo sloveno trionfa nella salita di Torgon : Roglic ad un passo dalla vittoria del Tour de Romandie: lo sloveno si aggiudica la quarta tappa e conferma la sua leadership nella classifica generale E’ terminata la quarta tappa del Tour de Romandie: Primoz Roglic ha conquistato una fantastica vittoria nella tappa regina, confermando così la sua leadership nella classifica generale e assicurandosi la vittoria della corsa, che termina domani. Il 29enne sloveno si è lasciato alle ...

Al via le prevendite esclusive per i biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Alpitour - un'altra svolta green per gli alberghi : VOIhotels, la catena alberghiera del gruppo Alpitour che riunisce 18 strutture in Italia e all'estero, dopo aver annunciato di recente il proprio impegno sulla sostenibilità, attraverso l'abolizione ...

Vasco - una nave personalizzata per il tour Non Stop Live 019 : Vasco Rossi è pronto per salpare. La rockstar si prepara per il 'Vasco Non Stop Live 019', otto concerti che andranno in scena tra Milano e Cagliari,. E, per portare i suoi fan in Sardegna, Vasco ha ...

Ufficiale l’instore tour di Nek per Il mio gioco preferito : tutti gli eventi firma copie per il nuovo album : Sono ufficiali le date dell'instore tour di Nek legate a Il mio gioco preferito Parte Prima, nuovo album che Filippo Neviani rilascerà il 10 maggio prossimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Mi farò trovare pronto. Le occasioni per avere una firma sulla propria copia dell'album inizieranno direttamente dal 10 maggio, data prevista per l'arrivo dell'album sul mercato, per proseguire in tutta Italia fino alla fine di maggio ...

BTS - Dior firma i look per il tour mondiale : Questo sabato, la band sudcoreana BTS darà il via al suo terzo tour mondiale a Los Angeles, intitolato Love Yourself: Speak Yourself: una serie di concerti che si annuncia già un successo, dopo il riscontro globale che ha visto i BTS vendere oltre 10 milioni di album a partire dal loro debutto e guadagnarsi una nomination ai Grammy; senza dimenticare l'apparizione nella prestigiosa lista delle 100 personalità più ...

tour de Yorkshire 2019 - Jasper Asselman beffa il gruppo. Secondo Filippo Fortin : Jesper Asselman conquista la frazione inaugurale del Tour de Yorkshire 2019. Il corridore della Roompot è stato bravo a resistere alla rimonta del gruppo, che viene letteralmente illuso dall’ultimo superstite della fuga del giorno. L’olandese è il più veloce sul traguardo di Selby, mentre alle sue spalle figura il veneziano Filippo Fortin (Cofidis), il migliore di giornata tra i velocisti del gruppo. Terzo il belga Jonas Van ...

tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella prima tappa - secondo l’italiano Filippo Fortin : Il corridore olandese della Roompot-Charles si impone in volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis La prima tappa del Tour de Yorkshire se la prende Jesper Asselman, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non ...

Beach volley - World tour 2019 Kuala Lumpur. Ranghieri/Caminati terzi nel girone : tra poco con Thiago/Oscar per volare agli ottavi : Arriva puntuale l’atteso successo di Alex Ranghieri e Marco Caminati nella finale che valeva il terzo posto e la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di Kuala Lumpur. Gli azzurri se la dovevano vedere con i non irresistibili padroni di casa malesi Khoo/Raja Nazmi che sono stati sconfitti 2-0 ma qualche grattacapo alla coppia azzurra l’hanno creato nel primo set finito 21-15 per li italiani che poi si sono ...

Trani News - Fiorella Mannoia in "Personale tour". Il 25 agosto a Barletta - fossato del castello. : Nella canzone romana, 'L'AMORE AL POTERE' - di Luca Barbarossa, la riflessione su un mondo dove 'l'amore nun è stato mai ar potere, è l'odio che comanna le perzone', l'unica rivoluzione è l'amore: '...

Integrity tour - anche il Torino per la lotta al match fixing : Integrity Tour Torino – L’Integrity Tour 2019 – che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport – fa tappa in Piemonte. Si sono svolti oggi presso lo Stadio Filadelfia e lo Stadio Olimpico […] L'articolo Integrity Tour, anche il Torino per la lotta al match fixing è stato realizzato da Calcio ...

Panariello - Conti e Pieraccioni in tour nei teatri : le date e i biglietti per gli spettacoli : Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni ancora insieme in una nuova tournée teatrale. Il successo dei tre campioni dello spettacolo italiano va avanti: dopo i Palasport, porteranno ...

Incidente sfiorato al tour de Romandie : pedone e cane attraversano la strada - Kilian li evita per un soffio [VIDEO] : Incredibile rischio per un pedone nella prima tappa del Tour de Romandie: Kilian lo evita per miracolo E’ in corso la prima tappa del Tour de Romandie: i corridori stanno disputando la cronometro individuale di 3,9 km a Neuchâtel. Non sono mancati i colpi di scena: se Campenaerts, uno dei favoriti alla vittoria finale, è stato protagonista di un brutto scivolone che gli ha fatto perdere tempo prezioso, Kilian ha dovuto fare i conti ...

tour de Romandie – Esordio amaro per Campenaerts : brutto scivolone per il belga della Lotto Soudal [VIDEO] : brutto scivolone per uno dei favoriti alla vittoria del Tour de Romandie: Campenaerts finisce a terra nella prima tappa dell’edizione 2019 E’ iniziata oggi l’edizione 2019 del Tour de Romandie: i corridori sono alle prese col prologo, una cronometro individuale sulle rive del lago di Neuchatel, in un percorso di 3.9km. Un Esordio amaro per uno dei favoriti alla vittoria, Campenaerts: il 27enne belga è stato infatti ...