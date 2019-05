Traffico Roma del 06-05-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO. SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E TOR DI QUINTO. ALL’AURELIO A CAUSA DI UN CONCORSO È SOSTENUTO IL. DISAGI IN PARTICOLARE NELL’AREA ADIACENTE ALL’INCROCIO TRA LA VIA AURELIA E LA VIA AURELIA ANTICA. ATTORNO ALL’ISOLA TIBERINASU ENTRAMBE LE SPONDE DEL LUNGOTEVERE MA IN QUESTO CASO SONO MINORI I DISAGI. SI TRATTA DI RALLENTAMENTI TRA PIAZZA VITTORIO E SAN GIOVANNI RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA MERULANA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 06-05-ore 12:30 proviene daDailyNews.

Rainbow_Uapa : RT @iltrenoromalido: In una città dominata dalle macchine, dove il trasporto pubblico è poco attraente, fa perdere ai suoi cittadini ben 25… - ritafrediani : Solo dei cretini possono scrivere una cosa simile. Infatti un altro che lo dice è Trump. Come se io dicessi che sic… - allnews24eu : Scontro sui binari: traffico in tilt a Roma - AllNews24 - Incidente sui binari a Roma sulla Linea 3 a Piazzale Os… -