Teatro Massimo Palermo | in scena la prima per Pink Floyd

Un altro anno da record per il Teatro Massimo di Palermo : Più aperto, tutti i giorni per le visite guidate e 278 giorni all'anno per gli spettacoli e più pieno, nel 2018 ha raggiunto l'84,4% di riempimento della Sala Grande. Scelte che hanno premiato."...

Sale piene - pubblico più giovane e bilancio in utile : 2018 da record per il Teatro Massimo : ... di saper finanziare progetti, di saper utilizzare le opportunità, di saper agganciare le risorse' ha parlato l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, intervenuto in rappresentanza del ...

Palermo - Numeri record per il Teatro Massimo : Nel 2018 le produzioni e coproduzioni di spettacoli del Teatro Massimo hanno coinvolto dieci tra Teatri ed enti internazionali, principalmente in Europa, 7, ma anche in Russia e in Asia. L'impegno ...

Allarme bomba al Teatro Massimo - artificieri fanno brillare borsone sospetto : Un Allarme bomba questo pomeriggio a Palermo ha mobilitato gli artificieri che hanno fatto brillare un borsone sospetto. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di piazza Verdi, di fronte il Teatro Massimo. Le forse dell’ordine intervenute hanno seguito il protocollo previsto nei casi di potenziali bombe ed è quindi scattato il dispositivo di sicurezza con […] L'articolo Allarme bomba al Teatro Massimo, artificieri fanno brillare ...

DOMANI A Teatro : TAVIANO Massimo Lopez e Tullio Solenghi show; CISTERNINO : Lo soffia il cielo : Opera con un'esperienza di diversi anni nel campo dell'ideazione, della produzione, dellarealizzazione, della distribuzione e della vendita di spettacoli teatrali di vario genere e natura. Per il ...

Roma. Massimo Popolizio è un Nemico del popolo al Teatro Argentina : Massimo Popolizio porta in scena in prima nazionale, fino al 28 aprile al Teatro Argentina, il grande classico di Henrik

Domenica In - Tullio Solenghi e Massimo Lopez ricordano la Marchesini : ‘Anna a Teatro con noi’ : Per 12 anni sono stati Il Trio. Ora Tullio Solenghi e Massimo Lopez sono tornati a girare i teatri con uno spettacolo comico, ma la sua assenza si fa sentire. Lei è Anna Marchesini, la donna del trio, scomparsa nel 2016 a 62 anni dopo aver sofferto per diversi anni di artrite reumatoide. Ma una donna così non si dimentica facilmente: “Siamo sul palco in tre, ogni sera abbiamo questa forte sensazione di non essere solo noi due sul palco” spiega ...

“Il gabbiano” con Massimo Ranieri da stasera in scena al Teatro ABC di Catania : La stagione di prosa “Turi Ferro”, organizzata da ABC Produzioni, prosegue nel segno di due giganti della drammaturgia mondiale, Anton

Earth Hour a Palermo : spento il Teatro Massimo e illuminato il Panda : A Palermo, sabato 30 marzo scorso, grazie al patrocinio della Fondazione Teatro Massimo, dalle 20.30 alle 21.30 sono state spente le luci della facciata dell’importante monumento, simbolo della città, e dei lampioni antistanti l’ingresso. E’ stato collocato al centro del colonnato, il simbolo del WWF, il Panda, che, non appena sono state spente le luci del monumento, è stato illuminato da un faro a led che ha emozionato i ...

Earth Hour 2019 : a Palermo si spengono le luci di uno dei simboli della città - il Teatro Massimo : Anche quest’anno Palermo spegne le luci della facciata del Teatro Massimo a Piazza Verdi per l’Ora della Terra 2019. Parteciperanno all’evento Enzo Mancuso con i suoi pupi siciliani, Paolo Zarcone con la sua chitarra e al buio splenderà la bandiera del Panda. Appuntamento sabato 30 marzo ore 20:30, in piazza Verdi antistante Teatro Massimo. Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido ...

Teatro - arriva Massimo Ranieri con 'Il gabbiano' - : ... l'omaggio di Leo Muscato a Don Milani con 'Il Vangelo secondo Lorenzo', a Torino, e Fiona May e Luisa Cattaneo in 'Maratona di New York' di Edoardo Erba a Matera 2019: sono alcuni degli spettacoli ...

Il 'Toscanini electric ensemble' sbarca al Teatro Massimo di Palermo : ...dei dipartimenti Jazz e Pop-Rock ed offre una occasione importante ai migliori studenti dell'Istituto per calcare la scena di uno dei palcoscenici più famosi e più ambiti in Italia e nel mondo. Il ...

Teatro Massimo di Palermo - scoppia la rivoluzione Meir Wellber : Ha idee rivoluzionarie Omer Meir Wellber, dal 2020 nuovo direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo e in questi giorni in città per pianificare il lavoro ma soprattutto per il concerto che questa sera aprirà la Stagione Sinfonica della Fondazione. Idee che il Sovrintendente Francesco Giambrone sempra approvare in toto data la fiducia data a questo giovane Direttore d’Orchestra israeliano che, nonostante l’età, è considerato uno degli astri ...