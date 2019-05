Multe fino a 500 euro! Sulla spiaggia di Capaci è vietato fumare

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dal primo giugno non si potrà piùnelle spiagge di(Palermo). A firmare l’ordinanza “smoke free” è stato il sindaco Pietro Puccio. “Riteniamo che sia una decisione anche eticamente doverosa per tutelare l’incolumità e la salute di tutti, soprattutto dei non fumatori e delle persone più deboli”, ha spiegato il primo cittadino.per i trasgressori dai 25 ai 500 euro.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...