Outer Wilds | l' open world su esplorazione spaziale e loop temporali si mostra in un nuovo

Killer Queen Black - Outer Wilds e Blazing Chrome sono i nuovi titoli ID@Xbox in arrivo su Xbox Game Pass : Si è tenuta oggi la ID@Xbox Game Pass, conferenza di Microsft dedicata ai titoli indie in arrivo su Xbox Gam Pass, servizio in abbonamento che consente agli utenti di giocare una lista di ottimi titoli (anche molto recenti) in costante espansione.Come riporta Gamespot, durante l'evento è stato annunciato che Killer Queen Black, Outer Wilds e Blazing Chrome saranno i prossimi giochi a sbarcare sul Game Pass. Killer Queen Black è un multiplayer ...