Noemi | il video choc del killer che scavalca la bimba dopo la sparatoria

Bimba ferita a Napoli : video choc/ De Magistris vs Salvini 'selfie mentre Noemi …' : Spunta il video choc del killer in azione durante la sparatoria a Napoli nella quale è rimasta ferita la Bimba Noemi. De Magistris attacca Salvini .

Napoli - i video del killer che spara Condizioni stazionarie per Noemi : Circolano i primi filmanti della spara toria avvenuta venerdì pomeriggio in piazza Nazionale, nel centro di Napoli , nella quale è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi , una bambina di 4 anni. La zona è sotto gli obiettivi di diversi telecamere, tra negozi ed edifici privati. Al primo filmato, subito acquisito dalla Squadra Mobile

In un video il killer scavalca il corpo di Noemi dopo averla colpita : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video - pubblicato dal sito Sìcomunicazione e ripreso dal Mattino on line - che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni.La zona è sotto gli obiettivi di ...