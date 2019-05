Moto3 – Paolo Simoncelli e quell’invito al giovane Suzuki prima del Gp di Jerez | una

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)e quella coincidenza da brividi alla vigilia del Gp dide la Frontera: il racconto delpilota del team Sic58starà sicuramente ancora pensando alla storica doppietta del suo Team Sic58 di ieri ade la Frontera. Niccolò Antonelli ha trionfato in Spagna, seguito dal suo compagno di squadra, regalato auna fantastica e commovente doppietta proprio 15 anni dopo dallavittoria del figlio Marco.Una gioia immensa, arrivata dopo una coincidenza da brividi. Papàha raccontato alla ‘rosea’ il suo rapporto speciale con: “Tatsu è davvero come un figlio, quando corre mi emoziona. Sabato me lo sarei mangiato dopo che è caduto inutilmente. Mi ha detto che ha fatto un giro lungo perché non voleva tornare ai box. Gli voglio bene. La cosa assurda è che Tatsu vede i suoi genitori dopo 6 mesi e ...

