Microtransazioni in Borderlands 3 | arriva la difesa del CEO di Gearbox dopo le recenti

Borderlands 3 non avrà loot box - Microtransazioni solamente per gli oggetti cosmetici : Durante il livestream dedicato al primo gameplay di Borderlands 3, il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, è salito sul palco e ha confermato al pubblico che il prossimo atteso gioco della serie "non avrà microtransazioni".Per chiarire, Pitchford ha parlato specificatamente di come non sarete in grado di acquistare armi, equipaggiamento o qualsiasi altra cosa che possa influire sul gameplay. Gli articoli cosmetici, tuttavia, sono ancora acquistabili ...