Matteo Salvini a Napoli | in visita all' ospedale dove è ricoverata Noemi

Susanna Ceccardi scatenata contro Elisa Isoardi : 'Godo a vederla rosicare. Perché Matteo Salvini...' : Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina e candidata alle europee con la Lega, a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, parla di politica ma anche di donne famose. Selvaggia Lucarelli , sul Fatto Quotidiano , l'ha definita la 'spietata delfina di Salvini'. Si ritrova in queste parole?. 'E' la Lucarelli ad esser spietatissima: ...

Papa Francesco - ordine in Vaticano : sfregio a Matteo Salvini - a gamba tesa sulle Europee : Un faccia a faccia tra Papa Francesco e Matteo Salvini ormai è un'ipotesi considerata sempre più improbabile negli ambienti della Santa Sede. Dopo quasi un anno da ministro dell'Interno, il leader della Lega non è ancora riuscito a farsi ricevere in Vaticano. Eppure un incontro ci sarebbe dovuto ess

Matteo Renzi contro Salvini : “Basta selfie e pagliacciate - si dimetta da ministro dell’Interno” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e chiede le sue dimissioni da ministro dell'Interno dopo la sparatoria a Napoli in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi: "Se vuole passare le sue giornate a farsi i selfie e a fare comizi è un suo diritto, ma allora si dimetta dal Viminale e lasci che il governo nomini qualcuno che si preoccupa della sicurezza degli italiani e non delle pagliacciate in piazza".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri : "Dal caso Siri variabili importanti nei sondaggi - cosa conviene fare a Matteo Salvini" : "Il caso Siri porta variabili importanti nei sondaggi, a Matteo Salvini conviene soffocare la protesta del M5S". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta il caso di corruzione che ha coinvolto il sottosegretariario leghista Armando Siri. "sondaggi alla mano gli

Alessandra Ghisleri avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "La gente è esasperata - vi darà una lezione" : "L'identificazione governo-stato di Matteo Salvini e Luigi Di Maio porta all'esasperazione". La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 analizza la campagna elettorale per le Europee condotta dai due vicepremier: "Di Maio da Massimo Gilet

Fabio Fazio replica a Matteo Salvini : 'Tagliare lo stipendio?Parli di Napoli' : ... i recenti tragici fatti di Napoli, e naturalmente tutta l'attualità politica". Così Fabio Fazio in apertura a Che tempo che fa risponde a Matteo Salvini dopo i numerosi attacchi del ministro dell'...

Laura Boldrini esulta : "Ho stravinto la sfida social con Matteo Salvini. Tutto merito vostro" : "Questi risultati sono Tutto merito vostro. Grazie", scrive Laura Boldrini sul suo profilo Twitter. L'ex presidente della Camera ri-posta un articolo di Repubblica in cui si afferma che sui social ha battuto Matteo Salvini e commenta: "Continuiamo a batterci insieme, nelle piazze e sulla rete, per c

Matteo Salvini - blitz anti immigrazione clandestina : "Ora capite perché mi attaccano e minacciano di morte?" : Dieci arresti tra Lombardia e Piemonte, tra cui alcuni pubblici ufficiali, accusati tra le altre cose di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, corruzione e alterazione di documenti per rilasciare titoli di soggiorno. E Matteo Salvini, dal Viminale, ringrazia la Polizia e annuncia:

Matteo Salvini bombardato dai grillini - Patuanelli : "Andiamo fino in fondo. Lui sul balcone come Mussolini" : Bombardare Salvini, da tutte le angolazioni. Luigi Di Maio continua a ripetere che lui non vuole la crisi di governo (artificio retorico per lasciar intendere che sia l'altro, Matteo Salvini, a volerla) e intanto dà mandato ai suoi uomini più fedeli di assaltare il capo della Lega vomitandogli addos

Matteo Salvini all'angolo - Giuseppe Conte allo scoperto : "Se si arriva alla conta allora sarà la Lega a..." : Da qualche giorno Giuseppe Conte gioca a carte scoperte, e il suo avversario è Matteo Salvini. Su tutti i fronti. Le tasse, ad esempio: "Siamo bravi ad abbassare le tasse in un comizio - si è sfogato il premier con il suo staff -, presenti una proposta da portare sul tavolo del governo, con le coper

Elezioni europee - Matteo Salvini a Latina : 'Meglio essere qui che in diretta da Fazio' : Poi, i temi cari alla politica di Salvini: l'immigrazione prima di tutto, 'I porti devono restare chiusi, in Italia entra solo chi ha il permesso',, poi ancora la giustizia, la legge sulla legittima ...

Matteo Salvini durissimo con il grillini : "Questo è il mio ultimo avviso" : "Gli amici dell’M5s pesino le parole. Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no". Lo ha detto Matteo Salvini, durante un comizio a Roma. "La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la smettano di chiacchierare. Mi dicono 'tiri fuo