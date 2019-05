Marchetti (Sky) fa il punto sul mercato del Napoli

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019) Calcio– Luca, esperto diper Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Insigne? Offerte per il talento di Frattamaggiore ne possono arrivare, ma penso che da ora in avanti per lui si possa parlare solo di rinnovo. E’ stata una settimana importante e dopo l’incontro chiarificatore sembra essere tornata la serenità. Come detto prima, se parleremo di Insigne in questo calciolo faremo solo in termini di rinnovo anche perché per prendere un calciatore come lui devi investire non poco. Verdi? Secondo me, bisogna ancora aspettarlo perchè nella prima parte della stagione è stato infortunato mentre nella seconda non abbiamo visto il miglior. Non è un brocco! Lozano? Alserve un killer d’area di rigore e Lozano non lo è. Zapata ha dimostrato di essere l’attaccante che farebbe al caso del, ma ai ...

