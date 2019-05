I seggiolini anti abbandono sono obbligatori dal primo luglio | ma ancora non esistono

fanpage

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dal 1sarannoper i bambini sotto ai 4 anni. Nonostante il ddl sia stato approvato a fine settembrenon si conoscono i dettagli tecnici dei nuovi dispositivi di sicurezza. Il Ministero dei Trasporti ha inviato una bozza di decreto attuativo all'Ue, manon si sa nulla.

LegacoopPiemont : RT @ConsumatoriCoop: Il nuovo numero di Consumatori sta per arrivare! In copertina l'allarme della Fao su cibo e biodiversità, mentre, trov… - StefaniaMarcone : RT @ConsumatoriCoop: Il nuovo numero di Consumatori sta per arrivare! In copertina l'allarme della Fao su cibo e biodiversità, mentre, trov… - sdallagata : RT @ConsumatoriCoop: Il nuovo numero di Consumatori sta per arrivare! In copertina l'allarme della Fao su cibo e biodiversità, mentre, trov… -