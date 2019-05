GF 2019 | Kikò Nalli infastidito sbotta | “Mi sento un deficiente”

GRANDE FRATELLO 2019 - 5a PUNTATA/ Diretta ed eliminato : Kikò chiamato ad una scelta? : GRANDE FRATELLO 2019, Diretta ed eliminato quinta PUNTATA, 6 maggio: confronto tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio per Gennaro?

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo e Kikò Nalli : 'Mi manca - penso spesso a lui. E quando uscirà...' : 'Si, mi manca molto. penso spesso a lui', dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 2019 Ambra Lombardo , professoressa e modella, conferma di aver trovato una speciale sintonia con Chicco, in arte Kikò ...

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli scrive ai figli : “Datemi un segno!” : Grande Fratello, Kikò Nalli fa un appello ai figli: “Mi mancate come ossigeno” Quando si accetta di partecipare al Grande Fratello si sa che le persone care che restano al di fuori mancheranno e non poco per tutta la durata della permanenza all’interno della casa. Francesca De André sentirà la mancanza del suo fidanzato Giorgio (anche se non si può dire lo stess) così come Valentina Vignali e tanti altri. Tra questi v’è ...

Grande Fratello 2019 - il figlio di Kikò Nalli attacca Ambra Lombardo : “E’ una grande stratega!” : Francesco Nalli e l'attacco al'ex gieffina: "Ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei"

Kikò scoppia in lacrime per i figli al Grande Fratello 2019 : c’entra Ambra : Kikò Nalli, lo sfogo sui figli al Grande Fratello 2019 Kikò sta diventando pian piano uno dei protagonisti del Grande Fratello di Barbara d’Urso perché la cotta per Ambra Lombardo lo sta riempiendo di dubbi e sta facendo venir fuori anche la sua parte più fragile; finora avevamo visto soprattutto il lato caratteriale più giocoso […] L'articolo Kikò scoppia in lacrime per i figli al Grande Fratello 2019: c’entra Ambra proviene ...

Kikò Nalli in lacrime al Grande Fratello 2019 : “Ho paura” : Grande Fratello 2019, Kikò Nalli piange: “Ho paura che i miei figli…” La separazione non è un evento facile da sopportare soprattutto se si hanno dei figli di mezzo. C’è da dire, però, che Kikò Nalli e Tina Cipollari sono riusciti a rendere affatto traumatica la loro separazione tanto che i figli vivono nella stessa casa in cui sono cresciuti una settimana insieme a lui e una settimana insieme a lei, così da evitare di ...

Grande Fratello 2019 - Tina Cipollari benedice la coppia Ambra - Kiko : 'Fosse la volta buona' : Tina Cipollari benedice la coppia Ambra - Kiko. Dopo il bacio in diretta di Ambra al suo ex marito durante la quarta puntata del , l'opinionista di Uomini e donne commenta la neo coppia in una storia ...

Grande Fratello 2019 - Tina Cipollari e Kikò Nalli : Qualcosa Non Quadra! : Cosa è accaduto dopo la fine della terza puntata del Grande Fratello? Chi ha vinto la gara auditel? Ma soprattutto l’amicizia tra Tina Cipollari e Kikò Nalli non convince! Ecco perchè! Grande Fratello, terza puntata: chi ha vinto la gara degli ascolti? Ma soprattutto che cosa è accaduto durante la notte tra Cristian Imparato e Daniele? Il litgio al vetriolo! Ieri sera in prima serata è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello 2019 : Tina Cipollari ironizza sull'ex marito Kikò Nalli dopo l'uscita di Ambra Lombardo : L'opinionista commenta su Instagram l'eliminazione della professoressa di cui si era invaghito Kikò Nalli.

Grande Fratello 2019 - Terza Puntata : Il Messaggio di Tina Cipollari a Kikò Nalli! : Grande Fratello 2019: Alex Belli entra nella casa per avere un confronto con Mila Suarez. Ambra è stata eliminata. Lemme diventa un concorrente ufficiale. Tina Cipollari scrive una lettera a Kikò Nalli. Grande Fratello: Alberico Lemme viene aggredito verbalmente da tutti i coinquilini. Il comunicato di Cristiano De Andrè alle figlie. Wanda Nara diffida la cognata! Dopo le festività Pasquali, torna il Grande Fratello. La Terza Puntata sarà ricca ...

Ambra Lombardo/ Resisterà al fascino di Kikò Nalli? - Grande fratello 2019 - : Ambra Lombardo e Kikò Nalli: tra i due sboccerà qualcosa? Al Grande fratello 16, lui ha confidato di avere un debole per la prof.