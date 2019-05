Fortnite | tutto quello che dovete sapere sulla patch 8 51

Fortnite World Cup a tutto cheat : sono oltre mille i giocatori sospesi per averli sfruttati : Le qualificazioni per la Coppa del Mondo di Fortnite sono giunte al termine non senza scatenare polemiche. In particolare, riporta Fortniteintel, due giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni vincendole, sono stati accusati di aver fatto uso di cheat.Stiamo parlando di Johnny TK, giocatore del Team Kaliber, accusato dalla stessa persona che gli avrebbe venduto il cheat. Il giocatore in questione è stato inoltre subito abbandonato dal ...

Il pacchetto Leggende di Lava di Fortnite è disponibile oggi 29 marzo : ecco tutto quello che contiene : Epic Games è riuscita a fare del suo Fortnite un vero e proprio fenomeno. Non confinato solo all'universo videoludico, ma capace di contagiare al tempo stesso l'intera cultura pop. Merito, come abbiamo detto più volte su queste pagine, di un impegno costante dello stesso team di sviluppo americano, che aggiorna la sua Battle Royale a colpi di patch correttive, nuove stagioni, sfide e oggetti da collezionare. Variando per altro temi e ...

Il killer di Christchurch si 'allenava con Fortnite' : Repubblica parla di videogiochi ma è davvero tutto da buttare? : ...la chiusura denota sicuramente un aspetto molto positivo che vede un trafiletto di un giornale "tradizionale" allontanare la classica narrazione che associa videogiochi e violenza nel mondo reale.