Fisica | la meccanica quantistica domina anche l’antimateria

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019)il positrone, ossia la corrispondente antiparticella dell’elettrone, ha una doppia natura: è sia onda che particella. Questa sua caratteristica è stata ricavata osservando per la prima volta l’interferenza di onde di antimateria con singoli positroni, e conferma che le leggi dellavalgonoperSi tratta della versione con singole particelle di antimateria del classico esperimento di interferenza della doppia fenditura, realizzato per la prima volta con fotoni da Thomas Young, proposto poi a livello concettuale con singole particelle da Albert Einstein, e quindi realizzato con singoli elettroni da Gian Franco Missiroli, Pier Giorgio Merli e Giulio Pozzi e pubblicato nel 1976.I ricercatori del Politecnico di Milano, dell’INFN Istituto Nazionale diNucleare, dell’Università degli Studi di Milano e del Centro Albert Einstein (AEC) ...

Heosit : Meccanica quantistica, vale anche per l'antimateria. Lo ha dimostrato per la prima volta un gruppo di fisici italia… - TurcoWeverton : Cioè, mi spiego meglio. Non credo che esitano corsi di fisica e matematica al pari di ingegneria meccanica. Inten… - danieleragusa : RT @orporick: Avendo appurato che una tastiera meccanica come dico io costa troppo, ho rispolverato una vecchia HP del 1999 dalla cantina.… -