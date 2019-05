Alla ricerca della bimba che ha dato i capelli alla Barbie deportata

Ricerca - sul lettino del dottore : dAlla voce prevede le malattie mentali : La nostra voce parla di noi e dice molto più quanto immaginiamo, perfino quello che non possiamo esprimere perché non lo sappiamo. Ad esempio può svelare il rischio di una malattia che ancora non esiste, ma che potrebbe colpirci in futuro: una demenza come l’Alzheimer, una psicosi come la schizofrenia, la depressione o un altro problema mentale. Per prevedere queste condizioni, e controllare l’effetto di una terapia precoce e mirata, ...

ENEA attiva nella lotta all'inquinamento : 5 per mille Alla ricerca di soluzioni "plastic free" : ENEA torna in campo per la lotta all'inquinamento da plastica ed annuncia che impiegherà i fondi del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno per lo sviluppo di prodotti "plastic free"...

Fisco : 5×1000 Alla ricerca ENEA per sviluppare prodotti ‘zero plastica’ : Sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per sostituire o ridurre l’utilizzo della plastica. A questo obiettivo ENEA destinerà il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest’anno puntando sulla ricerca di prodotti ‘plastic free’, biodegradabili e a zero impatto ambientale e di processi per recuperare rifiuti a base di plastica. In particolare, i fondi raccolti serviranno per la ricerca sul packaging ‘zero plastica’, biodegradabile ...

ENEA : il 5×1000 Alla ricerca su prodotti “zero plastica” : Sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per sostituire o ridurre l’utilizzo della plastica. A questo obiettivo ENEA destinerà il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest’anno puntando sulla ricerca di prodotti ‘plastic free’, biodegradabili e a zero impatto ambientale e di processi per recuperare rifiuti a base di plastica. In particolare, i fondi raccolti serviranno per la ricerca sul packaging ‘zero plastica’, biodegradabile ...

LIVE Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurro va Alla ricerca dei quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : i Reds ritornano alla carica Alla ricerca del pareggio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Rospi da salvare : Alla ricerca del Pelobate fosco : hispanicus, tutto un mondo vivente sconosciuto ai più. Il 3 e 4 maggio sono giornate dedicate a tutti loro, se ne parlerà venerdì 3 a Cremona, presso il Museo paleoantropologico del Po, dalle 10 alle ...

Paolo Fox di maggio : Toro preparati a un mese caldo - Sagittario Alla ricerca di un amore : E' il caso di essere un po' cauti per le attività fisiche, in particolare per chi pratica sport assiduamente: qualche dolorino è dietro l'angolo... Sagittario È tempo di concludere trattative, ...

Bergamo - l’azienda di trasporti è Alla ricerca di autisti : “Non ci sono - così abbiamo fondato una scuola per i giovani” : Nella provincia a bassa disoccupazione (4,9%, dati Istati, sull’anno 2018) che fatica a trovare lavoratori, c’è il caso della Nicoli trasporti, un’azienda nata alle pendici della Valle Seriana, ad Albino, negli anni Settanta, e che oggi conta ben 200 dipendenti. “Vorremmo assumere autisti, ma da più di un anno siamo in difficoltà” ammette il direttore generale, Matteo Magoni. “Da qui a tre anni abbiamo ...

Abbandonato dAlla nascita perché per i genitori troppo brutto - a 30 anni è diventato uno dei più ricercati e attraenti istruttori di fitness : Vi ricordate del piccolo Jono Lancaster, che fu Abbandonato alla nascita dai suoi genitori perchè ritenuto troppo brutto? Oggi poco più che trentenne è diventato un istruttore di fitness, ed è un insegnante di bambini con problemi. Gira anche per tutto il mondo perchè è coinvolto in un progetto affinchè tutti conoscano e accettino, le persone colpite dalla Sindrome di Treachers Collins e dall’autismo. Jono è nato ...

Dance – perché balliamo - con Akram Khan Alla ricerca del senso della danza : Su Sky Arte arriva Dance – perché balliamo, una nuova serie di documentari in onda dal 29 aprile (disponibile dalla stessa data integralmente su Sky On Demand) curata e presentata dall’artista, coreografo e ballerino di fama mondiale Akram Khan. Un’esplorazione approfondita e ravvicinata delle motivazioni e degli stimoli che da sempre fanno ballare la specie umana a ogni latitudine. La serie in 5 episodi sarà disponibile su Sky Arte (canali 120 ...

Giro d’Italia 2019 : Mikel Landa Alla ricerca di se stesso. Deve meritarsi i gradi di capitano della Movistar : La Movistar è sicuramente tra le formazioni più interessanti che prenderanno parte al Giro d’Italia 2019, 102a edizione della corsa a tappe italiana che si aprirà sabato 11 maggio e che inaugura la stagione dei Grandi Giri del calendario ciclistico internazionale. La squadra iberica infatti potrà contare su ben tre corridori in grado di competere nella classifica generale al fianco dei grandi favoriti della vigilia, su tutti Vincenzo ...

Juve Alla ricerca di un difensore - Lenglet : 'Andai a Torino ma non firmai - troppo rischioso. Non ho rimpianti' : Però volevo vedere tutto da dentro, volevo scoprire il mondo Juve, quello che avevano da offrirmi, anche per rispetto dei loro confronti. Sarebbe stato facile firmare per loro. Ma non era il mio ...

Migranti - Guardia Costiera vieta Alla Mare Jonio attività di ricerca e soccorso : Stop all'attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando la Mare Jonio non si adeguerà "alla normativa di settore". Questa la decisone della Guardia Costiera al termine di un'ispezione sull'...