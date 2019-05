Wec | Alonso e Toyota trionfano alla 6 Ore di Spa

Fernando Alonso trionfa nella 6 Ore di Spa : il titolo iridato Wec è ad un passo! : Fernando Alonso ha in tasca il Campionato del Mondo Endurance FIA, dopo la vittoria nella 6 Ore di Spa titolo ad un passo Il Campionato del Mondo Endurance FIA è saldamente nelle mani di Fernando Alonso. Con la sua Toyota TS050 Hybrid, affiancato da Buemi e da Nakajima, lo spagnolo ha vinto la 6 Ore di Spa condizionata da un meteo avverso: neve e pioggia copiosa sulla pista. Ben 4 volte la safety car ha interrotto la corsa, decisamente ...

Wec – La neve imbianca la pista di Spa e anche Alonso si stupisce : la gara si svolgerà regolarmente? [GALLERY] : La pista di Spa imbiancata dalla fitta nevicata della notte: lo spettacolo maestoso stupisce anche Fernando Alonso che posta la foto del tracciato sui social. La gara dovrebbe svolgersi regolarmente Nei giorni scorsi una fastidiosa pioggia aveva fatto storcere il naso agli appassionati del FIA World Endurance Championship, mentre la neve trovata al risveglio di questa mattina ha lasciato tutti a bocca aperta. Fitta nevicata nella notte, ...

Wec - Fernando Alonso cambia ancora e pensa alla Dakar : “è il momento di esplorare nuove sfide” : Il pilota spagnolo ha annunciato il suo addio al Mondiale Endurance, sottolineando la sua volontà di esplorare nuove sfide L’esperienza nel WEC per Fernando Alonso è ormai giunta ai titoli di coda, lo spagnolo parteciperà alla prossima 24 Ore di Le Mans prima di chiudere il proprio capitolo nel Mondiale Endurance. Photo4/LaPresse Lo spagnolo ha deciso di cambiare competizione e, con ogni probabilità, si preparerà per la Dakar 2020 ...

Dopo Le Mans Alonso lascia il Wec - al suo posto Hartley : Dopo la 24 Ore di Le Mans 2019 il due volte campione del mondo di F1 Fernando Alonso affronterà nuove sfide nel motorsport e lascerà il suo posto nel team TOYOTA GAZOO Racing nel FIA World Endurance Championship a Brendon Hartley. Fernando, who will explore new motorsport adventures within the TOYOTA GAZOO Racing family, will […] L'articolo Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC, al suo posto Hartley sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fernando Alonso : “Il mio 2019 elettrizzante - prima il Wec - poi 500 Miglia e Le Mans. E nel 2020…” : Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita. L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in ...

Fernando Alonso - Wec 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

Wec - Fernando Alonso prepara l’addio alla Toyota : al suo posto potrebbe arrivare un ex Formula 1 : Il pilota spagnolo potrebbe lasciare la Toyota per la ‘serie invernale’ del WEC, al via il prossimo settembre con la gara di Silverstone La permanenza di Fernando Alonso nel WEC potrebbe non andare oltre l’estate, il pilota spagnolo infatti avrebbe deciso di lasciare la Toyota prima dell’inizio della ‘serie invernale’, che scatterà a settembre con la gara di Silverstone. Photo4/LaPresse Il team ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel Wec : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...

Wec - la Toyota si prende la 1000 Miglia di Sebring : splendido successo per Alonso e compagni : L’equipaggio formato da Alonso, Buemi e Nakajima taglia per primo il traguardo della 1000 Miglia di Sebring, battendo l’altra Toyota di Conway, Kobayashi e Lopez Fernando Alonso, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima spezzano il digiuno di vittorie seguito al trionfo nella 24 Ore di Le Mans, tornando al successo nella 1000 Miglia di Sebring. L’equipaggio della Toyota non lascia scampo ai propri avversari, dominando la gara ...

Mille Miglia Sebring 2019 : Fernando Alonso e la Toyota colpiscono ancora e si aggiudicano la prova americana del Wec : Fernando Alonso e la Toyota colpiscono ancora. Dopo la 24 Ore di Le Mans, il pilota spagnolo ha conquistato insieme allo svizzero Sébastien Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima il successo della 1000 Miglia di Sebring, prova americana del campionato endurance. Un successo mai in discussione quello dell’equipaggio del team nipponico che si è ritrovato al comando della gara fin dalle prime battute, cedendo lo scettro del comando solo al ...