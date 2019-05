Udinese frena l' Inter

Milan- Udinese 1-1 : Lasagna replica a Piatek - altra frenata dei rossoneri : MILANO - Il Milan si conferma in piena crisi d'identità. Dopo i ko nel derby e contro la Sampdoria, i rossoneri non vanno oltre l'1-1 con l'Udinese. A punire il Diavolo è Lasagna , sempre ispirato ...

