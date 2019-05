Negoziante ucciso per i jeans : preso uno straniero 22enne : Stefano Vladovich L'assassino è un cittadino americano, incastrato dai video e dal portafoglio della vittima nascosto in casa ucciso per un paio di jeans non pagati. Quando i carabinieri l'hanno fermato passeggiava come se niente fosse sul lungolago di Marta, sul lago di Bolsena. Pang Michael Aaron, 22 anni, grafico pubblicitario di origini coreane ma con passaporto americano, ha massacrato di botte Norveo Fedeli, 74 anni, dopo una ...