Millepiedi preistorico trovato intrappolato nell’ambra

(Di domenica 5 maggio 2019)nell’ambra Anche se siamo portati a credere che durante il Cretaceo la Terra fosse una casa esclusiva per terribili giganti, tra cui velociraptor carnivori e artropodi più grandi di un moderno adulto umano, si scopre che c’era ancora spazio per innocui minuti invertebrati che misuravano solo diversi millimetri. È il caso di un piccolodi soli 8,2 mm di lunghezza, recentemente rinvenuto in ambra di 99 milioni di anni in Myanmar. Utilizzando le ultime tecnologie di ricerca, gli scienziati hanno concluso che non solo gestivano il primofossile dell’ordine (Callipodida) e anche il più piccolo tra i suoi parenti contemporanei, ma che la sua morfologia era così insolita da drasticamente deviare dai suoi parenti contemporanei. Di conseguenza, il Prof. Pavel Stoev del Museo Nazionale di Storia Naturale ...

