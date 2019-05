Maltempo | vigneti e alberi abbattuti | milioni di euro di danni

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019), serre scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia nel Bresciano mentre in Emilia-Romagna si segnalano campi allagati e serre divelte masi contano a macchia di leopardo in tutte le aree colpite dall’ondata diche si è manifestata anche con un brusco abbassamento della temperatura che rischia di compromettere la produzione di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere, con perdite didi: è quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti nelle campagne. “Interi filari disono stati stesi a terra,caduti e semine sono andate perdute nei campi allagati ma sono stati colpiti – sottolinea la Coldiretti – anche i prati per il foraggio da destinare all’alimentazione degli animali che è rimasto schiacciato dalla forza delle correnti d’aria. Se la neve in montagna è ...

