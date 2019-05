Maltempo e neve in Liguria | brusco calo delle temperature e raffiche fino a 128 | 2 km h

Maltempo - uomo disperso nel fiume Mincio. Vento - neve e temperature in calo : Maltempo, un uomo disperso nel fiume Mincio. Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite, questa mattina alle 7, con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo nel Mantovano....

Maltempo - disagi e neve fuori stagione : chiuso duomo di Vigevano. Tre scalatori francesi salvati sul Monte Rosa : Vento, neve e pioggia. Fosse solo Maltempo non sarebbe un problema ma le temperature basse, quasi da inverno, su tutta Italia stanno creando più di un disagio. Sono stati, per esempio, 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per ...

La primavera si fa attendere : Maltempo in tutta Italia. In Lombardia neve a bassa quota : Il primo weekend di maggio è all’insegna della pioggia e del brutto tempo. La primavera si fa attendere. Al suo posto, oltre ai temporali, torna la neve. In alcune zone della Lombardia i fiocchi arrivano anche a bassa quota.A risentire dell’aria gelida di origine artica, pronta a dirigersi verso il Mediterraneo, sono anche le temperature in netta diminuzione in questi giorni: sono infatti attesi cali di oltre 10 gradi al di ...

Maltempo - neve fuori stagione. Chiuso il Duomo di Vigevano per la caduta di calcinacci : neve fuori stagione, violente grandinate e forti raffiche di vento hanno creato disagi alla circolazione. Il Duomo di Vigevano, in Lombardia, è Chiuso da questa mattina a causa della caduta di calcinacci in prossimità dell'altare principale, avvenuta durante la scorsa notte, e causata dal Maltempo.Continua a leggere

Maltempo - sulle Dolomiti fino a 30 centimetri di neve fresca. FOTO : Maltempo, sulle Dolomiti fino a 30 centimetri di neve fresca. FOTO L’Italia riassaggia l’inverno nella prima domenica di maggio. Clima quasi natalizio in diverse zone di montagna, che si sono risvegliate imbiancate. Pioggia e vento, invece, in pianura. GLI AGGIORNAMENTI Parole chiave: ...

Ondata di Maltempo su tutta Italia - pioggia - grandinate e neve : Roma, 5 mag., askanews, - Un'Ondata di maltempo ha investito tutta Italia, con neve sulle Alpi e le Prealpi, nevicate e grandinate sparse anche in Toscana e Marche, precipitazioni da nord a sud, vento ...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

Maltempo e freddo - neve oltre 600 metri : 11.45 L'ondata di Maltempo e freddo non si è fatta attendere: ha già colpito il nord Italia e progressivamente si spinge verso il centro e il sud con un drastico calo delle temperature. Una bufera si è abbattuta sul lago di Garda con raffiche di vento a 100 km orari con decine di alberi abbattuti. Vento, pioggia e allagamenti anche a Lecco e provincia. Su tutto l'arco alpino nevica oltre i 600 metri: chiusi per sicurezza alcuni passi ...

Maltempo in Italia : bufere e danni sul lago di Garda - neve al Brennero - : Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Maltempo in Italia : bufere e danni sul lago di Garda - neve al Brennero : Maltempo in Italia: bufere e danni sul lago di Garda, neve al Brennero Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato Parole chiave: ...

Maltempo : neve al Brennero - 30 cm sulle Dolomiti : In alcune zone dell'Alto Adige la neve è caduta nella notte fino ai 500 metri di quota. sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e 30 centimetri di neve fresca. In Alta Pusteria questo inverno è ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Maltempo - in arrivo temporali e neve al centro-nord : Maltempo, in arrivo temporali. Una vasta area perturbata proveniente dall'Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale