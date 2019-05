L' Italia deve ' uscire dall' euro' ? Quali strade possibili?

Giro d'Italia 2019 - anche Bernal deve rinunciare : Andorra la Vella, 4 maggio 2019 - Il Giro d'Italia perde un altro pezzo : dopo Valverde, non sarà al via Egan Bernal, talento colombiano indicato tra i possibili favoriti per la vittoria finale a ...

Sondaggi - per il 71% degli Italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani il punto di riferimento per le volate. Il veronese deve riscattare una primavera non esaltante : Il tricolore sulle strade del Giro d’Italia, niente di più bello da vedere, ancor di più se salirà (magari spesso e volentieri) sul gradino più alto del podio. Sarà ovviamente Elia Viviani uno dei fari per il Bel Paese nella Corsa Rosa che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Il capitano della Deceunick Quick-Step sarà ovviamente il punto di riferimento per le volate: il livello raggiunto è al top mondiale e, viste alcune assenze, ...

Dopo 10 anni deve lasciare l'Italia - l'appello per aiutare Paul : "E' un disperato - non un delinquente" : Il suo permesso di soggiorno non è stato rinnovato e Paul Aning, ghanese di 51 anni, deve lasciare Palermo, diventata ormai...

Giro d’Italia 2019 - Robert Gesink deve rinunciare : doppia frattura. Roglic perde un gregario importante : Robert Gesink non parteciperà al Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. L’olandese ha infatti riportato una doppia frattura della clavicola e del bacino quando è caduto alla Liegi-Bastogne-Liegi e dunque non potrà essere presente alla Corsa Rosa. Primoz Roglic, tra i favoriti per la conquista del titolo, perde dunque uno dei gregari più importanti: la Jumbo Visma deve ancora ...

Magdi Allam : "Fermate l'islam - deve essere messo fuori legge. Occuperà l'Italia" : Musulmano, cattolico, editorialista di Repubblica, Libero e Giornale, vicedirettore del Corriere della Sera, scrittore, europarlamentare indipendente eletto nelle liste dell' Udc, iscritto al Ppe e poi transitato nel gruppo euroscettico Europa delle Libertà e della Democrazia, dove sedevano gli elet

Italia - Mancini : 'Fiducia e tempo ai giovani. Balo? Deve segnare e comportarsi bene' : iniziato il secondo raduno dell'era Roberto Mancini. Il Commissario tecnico ha deciso di coinvolgere tanti calciatori giovani, per visionarli insieme al collega dell'under 21 Gigi Di Biagio e a quello ...

GUERRA IN LIBIA/ "L'Italia deve rimanere a Misurata. E parlare con Putin" : In LIBIA Mosca sta tentando di replicare il modello siriano. I nostri militari? L'Italia non deve cedere al ricatto di Haftar

Giro d’Italia 2019 : Mikel Landa alla ricerca di se stesso. Deve meritarsi i gradi di capitano della Movistar : La Movistar è sicuramente tra le formazioni più interessanti che prenderanno parte al Giro d’Italia 2019, 102a edizione della corsa a tappe italiana che si aprirà sabato 11 maggio e che inaugura la stagione dei Grandi Giri del calendario ciclistico internazionale. La squadra iberica infatti potrà contare su ben tre corridori in grado di competere nella classifica generale al fianco dei grandi favoriti della vigilia, su tutti Vincenzo ...

Europee - Zingaretti 'Lista aperta per Europa delle persone'. 'Show su pelle Italiani deve finire' : 'Ho sempre creduto nella necessità etica e morale oltre che politica di mettere insieme le nostre forze - ha aggiunto - se lo abbiamo fatto è merito di Zingaretti'. 'Apriamo le finestre, alziamo ...

Ecco le regole che Amazon deve rispettare per diventare operatore postale in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Il diavolo è nei dettagli. E nei dettagli, nello specifico di quelli del diritto, si gioca la prima partita di Amazon come novello operatore postale in Italia. Alla fine dello scorso novembre due società controllate dal colosso dell’ecommerce, Amazon Italia logistica e Amazon Italia transport, si sono iscritte al registro nazionale degli operatori postali, dopo che l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) le ...

Sanzioni Iran - stop alle esenzioni per otto Paesi tra cui l’Italia : da maggio l’import di petrolio deve essere azzerato : Il presidente Usa Donald Trump ha deciso di non rinnovare le esenzioni temporanee per l’import di petrolio Iraniano concesse lo scorso anno a otto Paesi, tra cui l’Italia, e in scadenza il 2 maggio. Lo ha annunciato la Casa Bianca, spiegando che la decisione “mira ad azzerare l’export di petrolio Iraniano”, ripartito dopo lo storico accordo sul nucleare siglato con l’amministrazione Obama e revocato da ...

LIVE Russia-Italia 1-0 Fed Cup in DIRETTA : Pavlyuchenkova-Paolini 7-6 6-5 - Jasmine deve salvare il match : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della sfida tra Russia ed Italia, valida per gli spareggi per la permanenza nel World Group II di Fed Cup: alle ore 13.30 apre il match tra Anastasia Potapova e Martina Trevisan, a seguire la sfida tra Anastasia Pavlyuchenkova e Jasmine Paolini. Ad aprire il programma sarà Martina Trevisan che è la numero uno azzurra. La 23enne toscana se la dovrà vedere con la ...

LIVE Russia-Italia 1-0 Fed Cup in DIRETTA : Pavlyuchenkova-Paolini 7-6 5-4 - Jasmine deve salvare il match : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della sfida tra Russia ed Italia, valida per gli spareggi per la permanenza nel World Group II di Fed Cup: alle ore 13.30 apre il match tra Anastasia Potapova e Martina Trevisan, a seguire la sfida tra Anastasia Pavlyuchenkova e Jasmine Paolini. Ad aprire il programma sarà Martina Trevisan che è la numero uno azzurra. La 23enne toscana se la dovrà vedere con la ...