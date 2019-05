Google | presto disponibile auto-cancellazione dati

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Lo hanno annunciato nell'ufficialesafety and security blog David Monsees e Marlo McGriff, product manager rispettivamente per Search e Maps del colosso di Mountain View. La nuova feature verrà rilasciata nelle prossime settimane. Consentirà all'utente di decidere se irelativi alla sua attività web e geolocalizzazione siano cancellatimaticamente dopo un determinato periodo di tempo - 3 o 18 mesi.Cosa cambia Aumenta il controllo dell'utente suiche genera, in primo luogo, perché gli viene offerto un dispositivo semplice ematico per assicurarsi che essi non vengano conservati dalla piattaforma a tempo indeterminato. Al momento, l'unico modo per farlo è cancellare manualmente ia cadenza regolare, processo elaborato e che richiede una costante attenzione. In secondo luogo, perché l'annuncio segnala un mutamento di rotta nell'approccio dialla ...

