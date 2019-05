Allegri vorrebbe rimanere alla Juve | ma con un organico ben definito

Inter - per il Corriere dello Sport Marotta vorrebbe Allegri sulla panchina dei nerazzurri : Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina ...

Juve - Allegri vorrebbe ritornare al 4-3-1-2 - la dirigenza al lavoro per accontentarlo : Mancano ancora cinque giornate alla fine del campionato, la Juventus ha già conquistando l'ottavo scudetto consecutivo ed fuori dalla Champions League, per cui può programmare il futuro. Il presidente Andrea Agnelli ha confermato il mandato per Massimiliano Allegri, anche se a breve ci sarà un incontro per definire i dettagli dell'eventuale rinnovo e, inoltre, si dovrà trovare la quadra per dare un assetto diverso ad una squadra che, pur ...

Calciomercato Juventus : Allegri vorrebbe un nuovo acquisto in ogni settore - tra cui Chiesa : In vista della prossima sessione di mercato è lecito attendersi una sorta di 'mezza' rivoluzione per la Juventus: la disfatta in Champions League ha infatti evidentemente messo in evidenza come manchi soprattutto qualcosa in termini di qualità e sostituti all'altezza dei titolari. La conferma di Allegri (il presidente Agnelli lo ha dichiarato nel post partita di Juventus-Ajax) dovrebbe portare i bianconeri ad investire in tutti i settori, con ...