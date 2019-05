U&D | spoiler Over | Fredella abbandona il programma seguito da Michele e Roberta

U&D spoiler registrazione di ieri : Daffrè non si presenta in studio - la Nasti in lacrime : Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta ieri 29 aprile è successo un po' di tutto come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In puntata erano presenti Teresa e Andrea e Ivan e Sonia, i quali hanno raccontato come sta procedendo tra loro. Ad animare lo studio i pianti e le discussioni tra tronisti e corteggiatori come il caso di Angela Nasti che in lacrime ha preso atto dell'assenza di ...

U&D - spoiler Classico - Zelletta indeciso : Natalia abbandona lo studio : Lunedì, 29 aprile, è avvenuta una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne e dove, come ci rivelano le anticipazioni fornite dal sito ‘Il Vicolo delle news’, non sono mancati i colpi di scena, le liti e gli abbandoni. Come di consuetudine, si è cominciato con il trono di Andrea Zelletta che, dopo l’eliminazione di Giorgia nella scorsa puntata, è rimasto con tre pretendenti: Natalia, Klaudia e Muriel. Con quest’ultima le cose non ...

U&D - spoiler puntata odierna : Armando e Michele vengono quasi alle mani : Oggi 29 aprile torna in onda nel pomeriggio di canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana, al trono over. Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una violenta lite tra due cavalieri. Protagonisti dello scontro saranno Michele e Armando che, stando agli spoiler, discuteranno animatamente a causa di Simona arrivando quasi alle mani. Lite anche ...

U&D spoiler : Michele abbandona lo studio dopo un furioso litigio con Armando : Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 24 aprile è successo un po' di tutto, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il vicolo delle news'. Nello studio di Maria De Filippi, dopo una lite iniziale tra Tina e Gemma, sono Armando e Michele ad infiammare il parterre con una violenta discussione che li ha portati quasi alle mani. Il tutto a causa di alcuni messaggi abbastanza spinti inviati da ...

U&D - spoiler Over : Sperti fa una segnalazione su Stefano - il cavaliere insulta laCipollari : Rissa sfiorata nel corso dell’ultima registrazione del trono Over di Uomini e donne, dove il cavaliere Stefano ha discusso pesantemente con Tina Cipollari, non prima di averla insultata. Il tutto come riportato dal sito ‘Il vicolo delle news’ che ci svela come la violenta lite sia partita da un pesante insulto del cavaliere ai danni dell’opinionista, avvenuto dopo una segnalazione di Gianni sul cavaliere e secondo la quale l’uomo si starebbe ...

U&D - spoiler Classico : Andrea non bacia Natalia - lei si sfoga sui social : Ancora tensioni durante l'ultima registrazione del trono Classico di Uomini e donne, avvenuta lo scorso 23 aprile. Nuovi dettagli arrivano dal trono di Andrea Zelletta. A poco più di un mese dalla scelta, il tronista pare ancora confuso e il suo atteggiamento continua far innervosire le sue corteggiatrici. Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il giovane pugliese ha deciso di eliminare Giorgia, mentre in studio c'è stata ...

U&D - spoiler puntata odierna : Zelletta fa andare via Muriel dopo una lite : Oggi, 23 aprile, secondo le anticipazioni fornite dal portale Wittytv, dovrebbe andare in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. A differenza di quanto accade di solito quindi, questo inizio settimana inizierà con i percorsi dei tre giovani tronisti che, a quanto sembra, dovrebbero essere in dirittura d'arrivo per quanto riguarda le loro scelte. Secondo gli spoiler, l'appuntamento odierno inizierà con il trono di ...

Spoiler U&D 23 aprile : il tronista tarantino Zelletta chiede l'esterna a quattro : Dopo la breve pausa per festività pasquali martedì 23 aprile tornerà Uomini e Donne, il dating condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che trapelano prima della messa in onda verrà trasmesso il Trono Classico e la puntata verrà come protagonista Andrea Zelletta. Il tronista tarantino sembra essere sempre più in difficoltà di fronte alle sue corteggiatrici, tanto che a volte sembra dare l'impressione di non riuscire a tenere il ...

Spoiler U&D - puntata 23 aprile : Andrea Zelletta contro tutti - segnalazione su Manuel : Dopo la pausa di Pasquetta, questo pomeriggio dalle 14:45 ritornerà regolarmente, su Canale 5, il Trono classico di Uomini e Donne, condotto dalla romana Maria De Filippi. Nelle ultime ore stanno arrivando nuove anticipazioni sulla prossima puntata del Trono Classico, ricca di colpi di scena e con protagonisti i tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In particolare, si parlerà del tronista Andrea, originario di Taranto, e del suo tormentato ...

Spoiler U&D : possibile scelta anticipata della Nasti dopo il primo bacio con Daffrè : L'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è stata registrata nella giornata di ieri e c'è stato il tanto atteso primo bacio all'interno del programma, per la giovane tronista napoletana Angela Nasti. Secondo le ultime anticipazioni, il fortunato ad essere stato baciato dalla sorella di Chiara Nasti è stato Luca Daffrè. Sembrerebbe, dunque, che, dopo numerose discussioni tra i due, la napoletana si sia lasciata andare tra le braccia ...

Spoiler U&D : l'ex di Valentina Galli abbandona il programma dopo i sospetti di Giulia : Ieri è stata registrata la puntata di Uomini e Donne del Trono Classico, il programma tv di Mediaset presentato da Maria De Filippi. Durante la registrazione c'è stato un colpo di scena totalmente inaspettato che ha del tutto spiazzato il pubblico presente in studio. Flavio, uno dei corteggiatori di Giulia Cavaglià che aveva conquistato in poco tempo il cuore della tronista, ha deciso di abbandonare il programma di Canale 5. Secondo le ultime ...

Spoiler U&D Trono Over - Fabrizio posta una foto con Gemma e la dama si infuria : Secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne pubblicate da Witty TV (sito ufficiale del programma) che andranno in onda la prossima settimana, ci sarà un'accesa discussione tra Fabrizio Cilli, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, e il resto dello studio. Il cavaliere è stato accusato di aver postato delle foto su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne che lo ritraggono in compagnia della dama torinese. Un gesto che ha ...

U&D trono over - spoiler puntata odierna : Gemma indecisa su un nuovo cavaliere : Oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, torna un nuovo appuntamento di Uomini e donne, dedicato come ogni inizio settimana al trono over. Al centro dello studio come consuetudine, la dama storica Gemma Galgani che, dopo la delusione per il due di picche ricevuto da Stefano, farà la conoscenza di un nuovo pretendente, giunto appositamente in trasmissione per conoscerla. Stando alle anticipazioni però, questa volta la Galgani si ...

U&D trono over spoiler : Jara e Nicola aspettano un bebè - Gemma rifiuta un nuovo cavaliere : Il trono over di Uomini e Donne continua a regalarci colpi di scena a non finire, grazie ai loro protagonisti. Nella nuova registrazione avvenuta ieri 3 aprile, Jara e Nicola ha annunciato che a breve diventeranno genitori, mentre Gemma Galgani ha dimostrato di essere in difficoltà dopo aver chiuso la storia con Rocco. Uomini e Donne trono over: Jara e Nicola, presto genitori Mercoledì 3 aprile è stata effettuata la nuova registrazione del trono ...