Picchia figlio vestito da donna | processo

Caserta - Picchiavano e lasciavano senza cibo le figliolette : arrestati i genitori : Stefano Damiano Sul corpo delle due bambine (di 3 anni la prima e di 6 mesi la seconda) sono state riscontrate anche delle fratture agli arti Orrore in una famiglia nel Casertano. Due genitori sono finiti in carcere a causa dei maltrattamenti nei confronti delle due figliolette, di 3 anni la grande e di appena 6 mesi la piccola. I fatti sono successi a Bellona, nel Casertano. Le bambine sarebbero state maltrattate, picchiate e ...

Catania - Picchiava la moglie costringendola a compiere molestie sul figlio : arrestato : Due anni d’inferno, in cui il marito le aveva fatto subire ogni nefandezza, riducendola al ruolo di donna oggetto, privata di ogni dignità anche nel ruolo di madre, oltre che di moglie. Ad un certo punto, dopo l’ennesimo abuso, finalmente la protagonista di questa storia – una quarantenne di Catania – ha trovato la forza di reagire e si è recata dai Carabinieri per denunciare il consorte, di 36 anni. La donna ha così potuto raccontare in lacrime ...

Picchia la moglie fino a romperle in naso davanti al figlio di due anni - arrestato : Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania, su richiesta della procura, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie di 37 anni, che avrebbe schiaffeggiato anche in presenza del loro figlioletto di meno di un anno. A denunciarlo ai carabinieri è stata la vittima. La donna avrebbe patito […] L'articolo Picchia la moglie fino a romperle in naso davanti al figlio di due anni, arrestato ...

La colf : "Il figlio di Gigi D'Alessio mi ha Picchiata davanti a Nicole Minetti" : Ancora ombre sul figlio di Gigi D'Alessio, Claudio D'Alessio, e a gettarle stavolta sarebbe la sua ex colf, Halyna Levkova: "La telefonata di Claudio non la scorderò mai. Dopo avermi picchiata e cacciata di casa nel cuore della notte, mezza nuda, mi ha chiamato mentre ero al pronto soccorso e mi ha detto: 'Se mi denunci faccio salire i miei amici di Napoli, quelli che tu sai, e faccio uccidere tuo figlio (Nazar, 24 anni)'" spiega la donna ...

L'ex colf del figlio di Gigi D'Alessio : "Mi ha Picchiata. Poi mi ha detto : 'Se parli faccio uccidere tuo figlio'" : "Dopo avermi picchiata e cacciata di casa nel cuore della notte, mezza nuda, mi ha chiamato mentre ero al pronto soccorso e mi ha detto: 'Se mi denunci, faccio salire i miei amici di Napoli, quelli che tu sai, e faccio uccidere tuo figlio". È durata due ore e mezzo la testimonianza di Halyna Levkova, un tempo colf del figlio di Gigi D'Alessio, che ha raccontato i presunti abusi da lui subiti la notte del 5 luglio 2014. Claudio D'Alessio ...

Picchia l'anziana madre per soldi - figlio violento nei guai : Due misure cautelari, entrambe scaturite in un contesto di maltrattamenti in famiglia , sono stati notificati ad altrettanti destinatari . A Montecatini il divieto di avvicinamento è stato notificato ...

Rimini - Picchia e minaccia la compagna con il figlio neonato in braccio : Rimini, 17 marzo 2019 - Un 29enne è stato arrestato dagli uomini delle Volanti della Questura di Rimini per maltrattamenti nei confronti della compagna. L'allarem in una casa di via Crispi è arrivato ...

Picchia la compagna : arrestato ex pugile/ Bologna - calci e pugni davanti al figlio : Picchiata dal compagno, ex pugile, in presenza del figlio: giovane 24enne se la caverà con 20 giorni di prognosi. L'uomo arrestato, accecato dalla gelosia.

Francia - perde a Fortnite e Picchia figlio di 11 mesi : condannato a tre anni di reclusione : Che il famosissimo videogame Fortnite fosse entrato prepotentemente nelle vite praticamente di tutti è un qualcosa di certo, ma che da qui si arrivasse addirittura a picchiare i propri figli per non essere riusciti a vincere una partita, il passo è veramente grande. Eppure questo è quanto accaduto in Francia, precisamente a Valenciennes, dove un uomo di 24 anni è stato condannato a tre anni di reclusione, dal tribunale locale, per aver colpito ...