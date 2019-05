Meteo | altro che primavera Maggio invernale | ancora piogge e freddo

caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2019). Pensi allapiena e invece è tornato l’inverno.e, addirittura, potrebbe arrivare anche la neve nella giornata di domani, domenica 5. Lo prevede, come riporta Il Messaggero, il bollettinopubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Domenica è infatti atteso un peggioramento delle condizioni del tempo in Umbria con temperature massime in calo.Nella mattinata del 5sono previsti rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali, con fenomeni più frequenti e diffusi – si leggenel bollettino – dal pomeriggio-sera. La quota neve è indicata in calo sull’Appennino: intorno a 1.300 metri nel pomeriggio, 800-1000 metri in serata. La Sicilia ènella morsa del maltempo con temperature in picchiata e: la Protezione civile regionale ha diffuso ...

dangelo_luciana : RT @valy_s: Causa avverse condizioni meteo,un peschereccio siracusano, lo 'Zaira', è affondato nella notte a largo di #Malta. Uno dei compo… - rpGianluca : RT @valy_s: Causa avverse condizioni meteo,un peschereccio siracusano, lo 'Zaira', è affondato nella notte a largo di #Malta. Uno dei compo… - EdizioneCaserta : Altro che gite. Allerta meteo in Campania per tutto il weekend: le zone a rischio.... -