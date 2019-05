Hamas sta lanciando missili contro Israele in risposta all’uccisione di 4 palestinesi

Israele e Hamas si sono accordati su una tregua informale - che però finora sta reggendo poco : Martedì sera Israele e Hamas si sono accordati su una tregua informale per mettere fine ai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza e al lancio di razzi dalla Striscia verso Israele. La tregua, che è stata trovata grazie alla mediazione

European Press Prize - in finale Francesca Borri : "La sua intervista al leader di Hamas favorì la pace" : La giornalista barese autrice di un'intervista a Yahya Sinwar, pubblicata contemporaneamente il 5 ottobre 2018 da Repubblica e dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth

RAZZO DI Hamas SU TEL AVIV/ Un messaggio guasta la vittoria di Netanyahu : Un missile lanciato ufficialmente per errore da HAMAS ha colpito una casa oltre Tel AVIV, dove i razzi palestinesi non erano mai arrivati

L’esercito di Israele sta colpendo obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza : L’esercito di Israele ha detto di aver iniziato a colpire nella Striscia di Gaza alcuni obiettivi che ritiene essere di Hamas. L’attacco di Israele è una reazione al fatto che questa mattina sette persone sono state ferite dopo che un

Arresti e censura a Gaza : Hamas reprime con la forza le manifestazioni di protesta : Ma la repressione è stata immediata e molto dura: non solo le manifestazioni vengono disperse con la forza, ma la polizia politica del movimento insegue i ragazzi nelle loro case, sequestra i ...

A Gaza si protesta contro Hamas : Le condizioni di vita degli abitanti della Striscia di Gaza sono preoccupanti da tempo: la Banca Mondiale ha detto di recente che l'economia della Striscia di Gaza è «in caduta libera», con una ...

A Gaza si protesta contro Hamas : Le manifestazioni vanno avanti da giorni, come non succedeva da più di dieci anni, e sono state represse con la forza

Protesta del pane dei giovani palestinesi contro Hamas : I giovani hanno iniziato a Protestare nei campi profughi come Jabaliya, nel nord di Gaza. Le manifestazioni si sono presto diffuse in altre cittadine della Striscia, al grido di «basta con l’aumento dei prezzi». L’obiettivo dell’inedito dissenso della gioventù palestinese è stato Hamas, il gruppo islamista che governa Gaza e che accusa i rivali di ...

Protesta del pane dei giovani palestinesi contro Hamas : La popolazione oggi però guarda in casa e accusa il movimento al potere per la sua gestione dell'economia. E mostra rabbia per i recenti aumenti di tasse su prodotti base. Le forze dell'ordine di ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposano : la proposta alle BaHamas : Una proposta di matrimonio più social di così non c’è. O forse sì ma meglio non pensare all’upgrade. Jennifer Lopez (49 anni) e Alex Rodriguez (43 anni) hanno condiviso sui rispettivi profili gli istanti in cui l’ex giocatore di baseball si è inginocchiato davanti alla popstar sulla spiaggia delle Bahamas con un tramonto mozzafiato alle spalle e ha tirato fuori l’anello con cui le ha chiesto di sposarlo. Tutto perfetto, ...