Fermato un uomo per l' omicidio del negoziante di Viterbo

Viterbo - omicidio commerciante : i carabinieri hanno Fermato un uomo : C’è un fermato per l’omicidio di Norveo Fedeli il commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio al centro storico. Si tratterebbe di un cittadino straniero. L’uomo è stato fermato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capodimonte. Il titolare di una jeanseria è stato ucciso nel suo negozio nel centro storico della cittadina, nello stesso quartiere in cui si trova il locale teatro del presunto stupro. L’ipotesi + che sia ...

Catanzaro - ucciso 50enne a coltellate. Fermato uomo di 30 anni : Catanzaro " Sono circa le 21 circa di un venerdì sera quando alla Centrale Operativa della Compagnia di Catanzaro giunge una chiamata dal 118: un uomo sta giungendo in ospedale preveniente da ...

Uomo ucciso a coltellate - Fermato autore : CATANZARO, 4 MAG - Un Uomo di 50 anni, Cesare Falvo, già noto alle forze dell'ordine, è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri a Miglierina, a pochi chilometri da Catanzaro. Per il ...

Christchurch - Fermato un uomo con bomba e proiettili : evacuata la zona dove ci fu l'attacco alle moschee : Christchurch , attimi di terrore nella città neozelandese dove un mese fa ci furono gli attentati alle moschee : fermato un uomo con una bomba e proiettili, ed è stata evacuata e messa in lockdown la ...

Sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego : un morto e 3 feriti. Fermato un uomo : Sparatoria vicino a una sinagoga a Poway, un sobborgo di San Diego, in California. Aalcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro i fedeli e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Tra...

San Diego - sparatoria in sinagoga : ci sono diversi feriti - Fermato un uomo : Almeno quattro persone sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco in una sinagoga di San Diego in California. Lo riferisce il sito del quotidiano San Diego Union Tribune, aggiungendo che un...

Uomo di 53 anni ucciso a Napoli con una coltellata. Fermato il figlio : Napoli, 27 apr., askanews, - A Napoli la polizia sta ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte di Vincenzo Cardone, il 53enne, incensurato, titolare di un supermercato ucciso con un ...

Un uomo è stato Fermato a New York dopo che era entrato nella cattedrale di San Patrizio con due taniche di benzina : Un uomo è stato fermato a New York dopo che era entrato nella cattedrale di San Patrizio – la più nota chiesa cattolica di New York – con due taniche di benzina, due bottiglie di liquido infiammabile e due accendini. L’uomo,

Carabiniere ucciso a Varano - Fermato uomo che aveva minacciato l'Arma : Cagnano Varano, Foggia,, 13 aprile 2019 - Tragica sparatoria nella piazza principale di Cagnano Varano , paese in provincia di Foggia. Un Carabiniere è morto e un suo collega è rimato ferito dopo che ...

Modena - cadavere di una giovane donna trovato in un canale : Fermato un uomo : È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il presunto responsabile dell’omicidio della donna ritrovata senza vita domenica mattina in un fosso a Modena. Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito ai carabinieri nel tardo pomeriggio e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima è stata identificata come Benedita San, 40 anni, originaria della Nigeria: faceva la prostituta e da un primo esame del medico legale ...

Milano - uomo con una katana in mano semina il panico tra i passanti : Fermato (VIDEO) : Milano torna ad essere teatro di una vicenda che ha fatto vivere attimi di tensione ai passanti, sebbene di fatto non sia accaduto nulla. Un uomo si aggirava per le vie del capoluogo, precisamente in zona Corvetto, con un katana in mano, per l'esattezza in piazzale Ferrara. Inevitabile la paura, ma il pronto intervento delle Fiamme Gialle ha posto fine ad una situazione che rischiava di farsi pericolosa. Protagonista è un cittadino ...

Bimbo morto dopo circoncisione in casa : arestati la madre - la nonna e il santone. L’uomo Fermato dopo il tentativo di fuga : Le donne subito portate in questura. Un’altra persona è stata bloccata prima che superasse la frontiera con la Francia |

Fermato un uomo di 27 anni - ha confessato il delitto dei Murazzi : Carabinieri e procura della Repubblica hanno Fermato un uomo di 27 anni, cittadino italiano di origini marocchine con piccoli precedenti penali, ritenuto l'autore dell'omicidio di Stefano Leo, ...

