Colpi di spranga e un calcio in testa Commerciante ucciso nel suo negozio

(Di sabato 4 maggio 2019) Stefano Vladovich Rapina o litigio. Gli altri esercenti del centro: «Ora abbiamo paura»Orrore a Viterbo. Undi 74 anni, Norveo Fedeli,in pieno centro. Massacrato per pochi spiccioli. Una rapina finita nel sangue o una discussione trasformata in un massacro?Un altro episodio di criminalità, di fatto, sconvolge la cittadina a Nord della capitale.Accade tutto nel cuore di Viterbo, in via San Luca 43, dentro le mura, all'interno di Fedeli Vogue, uno storicodi abbigliamento. A scoprire il corpo senza vita, riverso a terra e immerso in una pozza di sangue, una vicina. È la parrucchiera delaccanto a insospettirsi per le inferriate socchiuse. La donna chiama il signor Norveo ma dall'interno delnessuna risposta.A quel punto entra e scopre il cadavere. Sono le 13,30 di ieri. Le urla fanno accorrere gente. La moglie della ...

