Chievo | futuro Di Carlo | pista suggestiva

calciomercato

(Di sabato 4 maggio 2019) Una - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - potrebbe portarlo al Vicenza , squadra con cui ha giocato negli anni '90. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se ...

supporter_rn : OT Il #Chievo, senza più obiettivi in #SerieA , lancia un buon numero di giovani contro la rivelazione #Spal. Un'i… - tanello_7 : @MarcoDiMaro Per Fares magari una un'operazione alla Inglese: un giocatore da far maturare in prestito o al massimo… - Bett_Calcaterra : «Il mio futuro si chiama Udinese poi Chievo e Napoli. La prossima stagione sarà programmata bene con scelte chiare… -