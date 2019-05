Blizzard rassicura i fan confermando lo sviluppo di giochi PC | console e non solo per

eurogamer

(Di sabato 4 maggio 2019) In occasione di recenti conferenze con gli investitori, il presidente di Activision, J. Allen Brack si è preso un po' di tempo per rasserenare i fan sui prossimi programmi dello studio.Come riporta Gamepur, nonostante quel che la gente potrebbe pensare la società è al lavoro su titolo per PC e, oltre un paio di "iniziative mobile" tra cui naturalmente il criticato Diablo Immortal."Questo è un argomento importante per tutti ed è molto importante per me personalmente. Ho detto in modo coerente che la pipelineè più ampia e ricca che mai e include produzioni per PC e", ha affermato Brack.Leggi altro...

