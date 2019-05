Vittoria | oggi ritardi nella raccolta rifiuti

Vittoria - oggi sorteggio scrutinatori per elezioni europee 26 maggio : elezioni europee, oggi, giovedì 2 maggio, il sorteggio pubblico per gli scrutatori. Sarà effettuato alle ore 11, nella Sala San Giovanni di Palazzo Ia

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : prima Vittoria per l’Italia - Cobelli e Mosaner battono la Croazia. I risultati di oggi : Arriva la prima vittoria per l’Italia ai Mondiali 2019 di Curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia). Amos Mosaner e Alice Cobelli, che ieri avevano perso contro la Repubblica Ceca all’extra-end, oggi hanno surclassato la Croazia imponendosi per 14-3: gli azzurri segnano tre punti in ciascuno dei primi tre end e all’intervallo conducono per 10-0, gli avversari reagiscono siglando tre punti nella quinta ...

Video/ Foggia Spezia - 1-0 - : highligths - Iemmello firma la Vittoria pugliese - Serie B - : Video Foggia Spezia, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie B, 32giornata. Immagini salienti dallo stadio Zaccheria, decide il gol di Iemmello.

Oggi a Vittoria la festa di San Francesco di Paola : La festa di San Francesco di Paola a Vittoria, domani la processione con il simulacro per le vie della città. Alle 11 la celebrazione eucaristica.

Vittoria Belvedere : malattia - figli e marito. Come sta oggi : Vittoria Belvedere: malattia, figli e marito. Come sta oggi Come sta Vittoria Belvedere Vittoria Belvedere è stata ospite di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’attrice ed ex modella italiana ha confidato ai telespettatori di aver avuto in passato alcuni problemi di salute. La donna, all’epoca, aveva appena dato alla luce la sua secondogenita, Emma. Poco prima della gravidanza ...

Rugby - Italia : obbiettivo Vittoria oggi contro la Francia all'Olimpico Diretta dalle 13.30 : Di poco poco - appena 5 punti - è la Francia a essere favorita oggi alle 13.30 all'Olimpico contro gli azzurri davanti a oltre 50mila fedeli nell'ultimo turno del Sei Nazioni. Meglio così, anche se ci ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia favorita - è caccia alla Vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Sofia Goggia punta alla Vittoria in discesa : Ultima discesa della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso. Una vittoria, però, che è il grande obiettivo di Sofia Goggia. Da ...

Caos MotoGp : bufera sullo spoiler della Ducati - pioggia di ricorsi e appelli contro la Vittoria di Dovizioso. Ma il problema andava affrontato prima : Ducati vs tutti, un Caos inutile ed evitabile: i piani alti della MotoGp impreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ...

Settimana del cervello - convegno oggi a Vittoria : In occasione della Settimana mondiale del cervello, oggi pomeriggio a Vittoria un convegno sull'ictus e l'importanza del soccorso immediato

