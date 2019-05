Strage bus di Avellino | 12 ponti sequestrati | tre dirigenti indagati

Strage del bus dal viadotto - sequestrate le barriere sull'A16 : La Procura di Avellino ha sequestrato le barriere bordo ponte su 12 viadotti dell'autostrada A16, nel tratto compreso tra Baiano e Benevento: la decisione nell'ambito dell'inchiesta bis...

Strage di turisti in Portogallo - si ribalta un autobus a Madeira almeno 29 morti : Un bus, che trasportava un gruppo di turisti tedeschi, si è ribaltato ieri sera. 28 persone sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe urtato un altro veicolo, sfondato il parapetto di una strada prima di ...

Avellino - Strage del bus : ad Castellucci assolto perché “nessuna norma imponeva sostituzione delle barriere” : “Nessuna violazione di una regola cautelare”. È quanto si legge nelle motivazioni con cui il giudice monocratico di Avellino Luigi Buono l’11 gennaio scorso ha assolto l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e altri dirigenti di Aspi, ovvero Giulio Massimo Fornaci, Riccardo Mollo e Marco Perna. Erano accusati di omicidio colposo per i 40 morti intrappolati nell’autobus precipitato dal ...

Attentato sul bus - gip : "Per Sy Strage con finalità terroristiche - deve restare in carcere" : deve restare in carcere Ousseynou Sy: lo ha deciso il gip di Milano convalidando l'arresto e disposto la custodia cautelare. Il dirottamento del bus configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. Confermati anche i reati di sequestro di persona, resistenza e incendio.

Attentato sul bus - gip : "Per Sy Strage con finalità terroristiche - deve restare in carcere" : deve restare in carcere Ousseynou Sy: lo ha deciso il gip di Milano convalidando l'arresto e disposto la custodia cautelare. Il dirottamento del bus configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. Confermati anche i reati di sequestro di persona, resistenza e incendio.

Bus Milano - autista tentò Strage anche due giorni prima : «Bloccato da una prof» : dal nostro inviato CREMA Il materiale, dicono gli investigatori, l'aveva acquistato da un po'. Le fascette da elettricista per immobilizzare gli ostaggi, l'accendigas per far saltare in...

