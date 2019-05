sagra della baguette a melissano Eventi a Lecce

24Edizione della sagra dell'Arancia : E per concludere durante l'intera manifestazione, spettacoli itineranti, arte, musica e folklore, allieteranno ed accompagneranno il visitatore a trascorrere una piacevole giornata in quello che ...

Pieve Cesato. 61 sagra della Campagna. Modifiche alla viabilità : Prende il via domani, 30 aprile, a Pieve Cesato la 61'Sagra della Campagna', sei giorni all'insegna di spettacoli, cultura, musica, giochi per bambini e gastronomia, con tante specialità tipiche romagnole. Quella di Pieve Cesato è una delle sagre più vecchie e tradizionali della Romagna , realizzata ...

sagra della piè fritta a Fontanelice. I somari sfilano - ma non corrono : Questo perché il nostro impianto sportivo viene considerato un impianto al chiuso e per la commissione pubblici spettacoli deve rispettare certe norme per poter ospitare la corsa. Per questo ci siamo ...