Russia | la legge sulla sovranità digitale che limita internet

Putin firma legge per internet sovranista - così la Russia avrà la sua RuNet : Il presidente ha firmato la contestata legge sul "patriottismo digitale" che consegna nelle mani dell'Agenzia federale Roskomandzor un "interruttore" in grado di isolare l'infrastruttura del Paese dal resto del mondo

Russia - Putin firma legge per creare "internet sovranista" - : Il presidente russo ha approvato un provvedimento che prevede la creazione di una rete alternativa per prevenire cyberattacchi. I critici però sostengono che si tratti di un sistema per aumentare il ...

La Russia ha una nuova legge contro il dissenso : Punirà chiunque pubblicherà online "notizie false" o mostri "mancanza di rispetto" verso il governo, imponendo di fatto una censura sulle critiche