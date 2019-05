Muore a 74 anni Peter Mayhew | il Chewbacca di Star Wars

Palermo - muratore precipita da un balcone - batte la testa e Muore : Salvatore aveva 62 anni : Salvatore Cammarata, 62 anni e papà di due figli, è morto facendo un volo di 9 metri da un balcone sul quale stava lavorando. muratore e titolare insieme al fratello di una piccola ditta, ha perso l'equilibrio, forse a causa di un malore, è precipitato e ha battuto la testa. Indagini in corso, disposta l'autopsia.

A 3 anni Muore picchiato dal fidanzato della madre : “Botte tanto forti da rompergli l’intestino” : La vicenda di Riley Siswick, morto a 3 anni dopo essere stato picchiato dal fidanzato della mamma. Kyle Campbell, 26 anni, lo ha colpito talmente forte da fargli esplodere letteralmente l'intestino. La fuoriuscita di liquido gli ha provocato una infezione che gli è stata letale. Nei guai anche la mamma: non ha allertato subito i medici per difendere il compagno.Continua a leggere

Parma - tragico schianto in moto : Michele Muore a 36 anni sulla strada : La vittima dell'incidente stradale è Michele Cassoni 36enne residente a Roccabianca, in provincia di Parma. Ha sbandato mentre era in sella alla sua moto concludendo la sua corsa con un violento urto contro un pilone posto a lato della carreggiata. Poco prima un altro incidente sulle strade parmensi era costato la vita a un 39enne mantovano.Continua a leggere

Pescara - Andrea Muore a 21 anni per meningite fulminante. Il sindaco : “No a panico immotivato” : Andrea Montebello è morto a 21 anni per una meningite fulminante a Pescara. Sono stati invitati a sottoporsi a profilassi i contatti più stretti oltre ai ragazzi che come lui lo scorso sabato hanno partecipato ad una serata al Qube, che è stato chiuso in attesa di accertamenti. Sul caso è intervenuto il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi: "No a situazioni di confusione e panico immotivato".

Palermo - Muore il grafico e pubblicitario Gianni Costanza : domani i funerali ai 'Rotoli' : In anni pi recenti, partecip attivamente alla vita politica e culturale del gruppo anarchico "Alfonso Failla".

Pescara - giovane di 21 anni Muore di meningite : Un ragazzo di soli 21 anni è morto a Pescara, a causa di una sospetta meningite. Il giovane, di Città Sant'Angelo, è deceduto all'ospedale di Pescara. Avviata la profilassi per una decina di persone entrate in contatto con il ragazzo. Inoltre, un locale in cui il ragazzo è stato sabato sera, è stato invitato a chiudere.Continua a leggere

Professoressa aggredita da un genitore accusa un malore e Muore a 56 anni : LONDRA - Un insegnante viene sgridata da un genitore e muore. Karen Doyle, 56 anni, si è sentita male ed è morta dopo che Simon Foster, padre di uno dei suoi alunni, si è presentato a scuola per ...

Muore a 21 anni per sospetta meningite - il locale in cui si trovava nel weekend resta chiuso in attesa di accertamenti

Gattinara Muore a 61 anni otto giorni dopo la mamma

Muore a 40 anni nell'auto contro il camion : MASSAROSA. Un uomo di 40 anni è morto in uno scontro tra un'auto e un camion avvenuto sulla Bretella autostradale in direzione Lucca poco prima delle 19 di martedì 30. Secondo quanto riferisce il 118, ...

Verona - investito da un’auto mentre è in bici : Nicu Muore a 20 anni dopo 10 giorni di agonia : Nicolae Bodean, 20enne di origine moldava ma residente a Verona, è morto dopo 10 giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale: il giovane era a bordo della sua bicicletta quando è stato investito da un'auto guidata da un 23enne, la cui posizione potrebbe aggravarsi: rischia l'accusa di omicidio stradale.Continua a leggere

Pordenone - febbre alta e malessere : Samuele Muore a 6 anni - non si esclude la meningite : Un bimbo di 6 anni, residente a Maniago, è morto dopo aver avuto febbre alta e malessere per giorni a causa di una malattia infettiva generalizzata. I medici non escludono che si sia trattato di un caso di meningite fulminante, ma analisi sono ancora in corso e non è stata ancora predisposta la profilassi.

